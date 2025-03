Melissa Gate es de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 que se postula como una de las favoritas, según las votaciones del público. No obstante, en el reality del Canal RCN cualquier cosa puede pasar.

Algo que ha venido pasando con la influenciadora paisa es que ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene alianzas con nadie y su juego en la producción es con el público. A partir de ello, la creadora de contenido se sinceró frente a una de las cámaras 24/7.

Para esta ocasión, tras ser salvada por el público, la participante indicó que ella lo que tiene en el reality son compañeros de trabajo y, por lo tanto, no le va a hacer campaña a nadie para la eliminación que se aproxima en La casa de los famosos 2025.

Lo anterior sorprende, puesto que en la anterior eliminación la influencer le hizo campaña, por ejemplo, a Sebastián Arias, quien resultó saliendo de La casa de los famosos.

De acuerdo con Melissa, todos los que se encuentran en la placa le caen bien, razón por la que no va a juzgar y recalcó que está haciendo el juego que el público quiere.

"No les voy a negar que estar acá es demasiado difícil... Me arreglo para ustedes, para que ustedes me vean bien, a pesar de que a veces no esté en mi mejor momento... A veces quisiera salir huyendo corriendo, pero no puedo", se sinceró Melissa Gate.