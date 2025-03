Durante esta semana en La casa de los famosos Colombia 2025, el participante Emiro Navarro ha sido de los que más ha dado para hablar. Esto se debe a que se ganó el liderazgo, no perdió el poder de salvación y suele ser muy ocurrente en el reality del Canal RCN.

Hay un factor que diferencia e Emiro de una buena cantidad de famosos y es que, hasta el momento, el influenciador costeño no ha tenido ningún altercado con nadie.

Sin embargo, tuvo una sincera conversación con La Toxi costeña en la que le confesó que no todos sus compañeros son de sus afectos, pues hay más de uno a los que les está cogiendo rabia. Inclusive, no descartó que en la próxima nominación le diga sus verdades a uno de ellos.

"Yo ya le estoy cogiendo rabia a algunos, mi amor, que venga el miércoles rápido, ya estoy cogiendo unas rabias y yo me estoy guardando todo ", sentenció Emiro Navarro desde el cuarto fuego de La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo con el cómico participante, él es de los que prefiere el silencio, pero llegará un momento en el que no va a aguantar y va a decir de todo.

"Y prefiero no decir nada, porque puedo mandar a comer mond4... Mi meta es no mandar a comer mond4 a alguien de aquí, eso es lo que yo no quiero", le expresó Emiro Navarro a La Toxi costeña.