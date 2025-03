Recientemente, en La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón y Karina García hablaron sobre el ex de la influencer paisa.

El ex de Karina se llama Santiago Mesa Velásquez, aunque se conoce más por su nombre artístico de Smayv debido a que se dedica a la música, puntualmente el género urbano.

Yina y Karina comentaron que la empresaria de fajas había conocido a Smayv antes que la influenciadora paisa; de hecho, se habló de un supuesto beso.

Karina le preguntó a Yina si se había besado con su ex y, supuestamente, la polémica empresaria contesto que sí lo habría hecho y que, al parecer, eso habría pasado en un evento donde se conocieron y estaba pasada de tragos.

Pues bien, pasaron los días y Santiago no se quedó callado. A través de historias en su perfil de Instagram, el excompañero sentimental de Karina García, con quien tuvo un hijo, se pronunció tras Yina decir que se besó con él.

¿Qué respondió el ex de Karina García sobre el supuesto beso con Yina Calderón?

Smayv escribió que "nunca" se besó con Yina Calderón e inclusive grabó un video en donde el artista comentó que la empresaria se habría "quedado con las ganas".

"Nunca nos besamos. No sería capaz. Es un ser humano, pero no de mi agrado", escribió el ex de la participante de La casa de los famosos Colombia.