La casa de los famosos Colombia 2025 es el reality del Canal RCN que todos los días es tendencia digital. Avanza la convivencia en la producción y las conversaciones hacen eco, una de ellas por parte del team de las 'chicas fuego' refiriéndose a Melissa Gate y Norma Nivia.

Hace poco, se llevaron diferentes pruebas en La casa de los famosos Colombia. Por un lado, los participantes jugaron a meter goles con una pelota de fútbol; por el otro, se efectuó la prueba del robo de salvación.

Las 'chicas fuego' (Lady Tabares, La Toxi costeña, Karina García y Yina Calderón) detallaron que a Norma Nivia y Melissa Gate no les gusta perder.

"Es que saben qué es lo que pasa, que a ella (Norma Nivia) no le gusta cuando ellos no son los que ganan", expresó La Toxi costeña.

Algo que sucedió es que en el juego de fútbol, Yina Calderón logró meter dos goles y eso la hizo victoriosa, en comparación con sus demás compañeros. Por lo tanto, Karina y Lady concordaron en que Norma estaba como enojada por ello.

Enseguida, Yina Calderón indicó que Melissa Gate tiene un problema y sería que cuando a la empresaria de fajas le dan algo, la influenciadora paisa se pone brava.

"A ella (Melissa Gate) le molesta, en cambio, a mí no me molesta cuando ella se gana algo; es más, a mí me gusta que la resalten, pero no entiendo ella por qué", aportó Yina Calderón.