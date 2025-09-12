Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El inesperado mensaje de Maiker Smith tras entrar a La casa de los famosos Colombia 3

Maiker Smith compartió en redes una curiosa confesión tras convertirse en habitante de La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Este fin de semana se conoció al nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia 3: tras una reñida votación, el influencer Maiker Smith obtuvo el anhelado cupo dentro del reality de convivencia.

¿Qué dijo Maiker Smith sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Luego de confirmarse que sería el nuevo habitante de La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido chocoano compartió varias historias que llamaron la atención de su comunidad.

En una de las publicaciones, Maiker Smith contó entre risas que al despertar estuvo a punto de subir una historia preguntando si sus seguidores ya habían votado por él.

“Puede creer que Maiker hoy se levantó y casi hago una historia preguntando si ya habían votado por mí”, dijo entre risas.

Asimismo, reveló que tras varios días dedicados casi por completo a la campaña de votaciones pudo de nuevo volver al gimnasio.

¿Cómo logró Maiker Smith entrar a La casa de los famosos Colombia 3?

Maiker Smith, de 34 años, reconocido en redes sociales por crear contenido humorístico inspirado en situaciones de la cotidianidad, se convirtió en el nuevo habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Pese a que la votación durante toda la semana estuvo muy reñida, Maiker obtuvo un 44,4% frente al 43,8% de su contrincante quien compartió un mensaje tras su derrota.

El Sebastucho compartió un mensaje en el que reconoció el esfuerzo de ambos y le deseó éxito en esta nueva etapa, lo que fue interpretado como un gesto de compañerismo por parte del público.

Mientras que Maiker Smith reaccionó en redes tras su triunfo con un video especial en sus redes. En ese clip repasó su trayectoria de más de 13 años creando contenido en redes, dio gracias a quienes lo han acompañado desde el inicio y expresó su emoción por lograr este nuevo paso.

“Más de 13 años metidos en esto… gracias a todos ustedes que creyeron en nosotros desde el día uno… hoy solo tengo gratitud en mi corazón para todos ustedes”, dijo el creador de contenido Maiker Smith.

