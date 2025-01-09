Dos participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿por qué?

El capítulo del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity estuvo marcado por la ausencia de dos participantes y del chef Jorge Rausch.

¿Cuáles fueron los participantes de MasterChef Celebrity que se ausentaron en el capítulo del 1 de septiembre?

Los participantes llegaron a la cocina cargados de energía e interpretando una nueva canción de la autoría de Carolina Sabino y Pichingo.

Previo a conocer el reto del día que fue 'Cocinando con el chef', la presentadora Claudia Bahamón expuso que en el capítulo del día no estaban completos, ya que aparte del chef Jorge Rausch, dos celebridades no llegaron.

Los dos participantes ausentes fueron Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos, quienes al parecer por un tema de salud tuvieron que ausentarse del capítulo del 1 de septiembre.

Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos no estuvieron en capítulo de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

¿Cuál castigo se llevarán Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tras ausentarse en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón no entró en detalles sobre qué les pudo pasar a los dos actores para que se ausentaran del capítulo del 1 de septiembre.

Sin embargo, se conoció que como es regla en la competencial, cualquier participante que se ausente por el motivo que sea al regresar volverá con el temido delantal negro.

Por esto, cuando Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos regresen a MasterChef Celebrity tendrán que hacerlo con delantal negro y por ende estará en riesgo su continuidad en la competencia.

Raúl Ocampo no pudo estar en prueba por percance médico. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre los rumores de separación con Laura de León

¿Cuándo volverán Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos a MasterChef Celebrity?

Hasta el momento no se sabe la fecha de regreso de los actores Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos a la competencia de MasterChef Celebrity tras su ausencia en el capítulo del 1 de septiembre.

Cabe resaltar que, a lo largo de la competencia otros participantes también se han ausentado por temas personales y médicos, por lo que han tenido que llegar a la competencia a quitarse el delantal negro que se ganaron automáticamente.

Sin embargo, las reglas son claras y por eso, Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tendrán que que buscar quitarse el delantal negro si no quieren salir de la competencia de cocina más querida y vista en Colombia.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity descarga la App del Canal RCN aquí.