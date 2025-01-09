Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Dos participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿por qué?

Claudia Bahamón reveló el castigo que se llevarán los dos participantes que se ausentaron en reto del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Los participantes que se ausentaron en MasterChef Celebrity
Dos participantes no llegaron al capítulo del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

El capítulo del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity estuvo marcado por la ausencia de dos participantes y del chef Jorge Rausch.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los participantes de MasterChef Celebrity que se ausentaron en el capítulo del 1 de septiembre?

Los participantes llegaron a la cocina cargados de energía e interpretando una nueva canción de la autoría de Carolina Sabino y Pichingo.

Previo a conocer el reto del día que fue 'Cocinando con el chef', la presentadora Claudia Bahamón expuso que en el capítulo del día no estaban completos, ya que aparte del chef Jorge Rausch, dos celebridades no llegaron.

Los dos participantes ausentes fueron Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos, quienes al parecer por un tema de salud tuvieron que ausentarse del capítulo del 1 de septiembre.

Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos no asistieron a MasterChef Celebrity
Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos no estuvieron en capítulo de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál castigo se llevarán Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tras ausentarse en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón no entró en detalles sobre qué les pudo pasar a los dos actores para que se ausentaran del capítulo del 1 de septiembre.

Sin embargo, se conoció que como es regla en la competencial, cualquier participante que se ausente por el motivo que sea al regresar volverá con el temido delantal negro.

Por esto, cuando Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos regresen a MasterChef Celebrity tendrán que hacerlo con delantal negro y por ende estará en riesgo su continuidad en la competencia.

Raúl Ocampo presentó percance de salud
Raúl Ocampo no pudo estar en prueba por percance médico. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuándo volverán Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos a MasterChef Celebrity?

Hasta el momento no se sabe la fecha de regreso de los actores Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos a la competencia de MasterChef Celebrity tras su ausencia en el capítulo del 1 de septiembre.

Cabe resaltar que, a lo largo de la competencia otros participantes también se han ausentado por temas personales y médicos, por lo que han tenido que llegar a la competencia a quitarse el delantal negro que se ganaron automáticamente.

Sin embargo, las reglas son claras y por eso, Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tendrán que que buscar quitarse el delantal negro si no quieren salir de la competencia de cocina más querida y vista en Colombia.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity descarga la App del Canal RCN aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

La presentadora Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar delante de la chef Belén Alonso en MasterChef Celebrity.

Todo sobre ¿Qué hay pa' hacer? El nuevo programa del Canal RCN Producciones RCN

¿Qué Hay pa’ Dañar? El nuevo programa que llega a la App del Canal RCN: aquí los detalles

Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia serán los conductores de ¿Qué Hay pa’ Dañar? Un programa digital sin filtros, guiones y con mucho humor.

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie

La serie de Harry Potter confirmó el regreso de un icónico personaje de las películas originales, causando emoción entre los fans.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024. Luisa Fernanda W

¿Luisa Fernanda W confirmó su tercer embarazo? Esto dijo la influencer

Luisa Fernanda W se sinceró en redes sociales ante los crecientes rumores de un supuesto embarazo.

Ventiladores ruidosos interrumpen el ciclo de sueño profundo. Salud

¿Es malo dormir con ventilador encendido? Esto dicen los especialistas

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Ciudades más caras para vivir. Curiosidades

IA reveló las ciudades más caras del mundo para vivir, ¿cuáles son?

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más