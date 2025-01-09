Dos participantes se ausentaron en MasterChef Celebrity y recibirán castigo, ¿por qué?
Claudia Bahamón reveló el castigo que se llevarán los dos participantes que se ausentaron en reto del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity.
El capítulo del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity estuvo marcado por la ausencia de dos participantes y del chef Jorge Rausch.
¿Cuáles fueron los participantes de MasterChef Celebrity que se ausentaron en el capítulo del 1 de septiembre?
Los participantes llegaron a la cocina cargados de energía e interpretando una nueva canción de la autoría de Carolina Sabino y Pichingo.
Previo a conocer el reto del día que fue 'Cocinando con el chef', la presentadora Claudia Bahamón expuso que en el capítulo del día no estaban completos, ya que aparte del chef Jorge Rausch, dos celebridades no llegaron.
Los dos participantes ausentes fueron Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos, quienes al parecer por un tema de salud tuvieron que ausentarse del capítulo del 1 de septiembre.
¿Cuál castigo se llevarán Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tras ausentarse en MasterChef Celebrity?
Claudia Bahamón no entró en detalles sobre qué les pudo pasar a los dos actores para que se ausentaran del capítulo del 1 de septiembre.
Sin embargo, se conoció que como es regla en la competencial, cualquier participante que se ausente por el motivo que sea al regresar volverá con el temido delantal negro.
Por esto, cuando Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos regresen a MasterChef Celebrity tendrán que hacerlo con delantal negro y por ende estará en riesgo su continuidad en la competencia.
¿Cuándo volverán Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos a MasterChef Celebrity?
Hasta el momento no se sabe la fecha de regreso de los actores Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos a la competencia de MasterChef Celebrity tras su ausencia en el capítulo del 1 de septiembre.
Cabe resaltar que, a lo largo de la competencia otros participantes también se han ausentado por temas personales y médicos, por lo que han tenido que llegar a la competencia a quitarse el delantal negro que se ganaron automáticamente.
Sin embargo, las reglas son claras y por eso, Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tendrán que que buscar quitarse el delantal negro si no quieren salir de la competencia de cocina más querida y vista en Colombia.
Sin embargo, las reglas son claras y por eso, Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos tendrán que que buscar quitarse el delantal negro si no quieren salir de la competencia de cocina más querida y vista en Colombia.