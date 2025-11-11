Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”

Entre lágrimas, Claudia Bahamón no dudó en expresar su emotiva reacción tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”
¿Cómo se despidió Claudia Bahamón de Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, miles de televidentes se han llenado de expectativas tras conocer el nombre de la celebridad que se convertirá en el próximo MasterChef Celebrity 2025.

Por esta razón, los internautas no dudaron en compartir su reacción tras confirmarse que Raúl Ocampo se convirtió en el nuevo eliminado de la cocina más famosa del país en el capítulo 116.

Sin duda, una de las reacciones que más ha dividido opiniones a través de las diferentes plataformas digitales fue la de la presentadora Claudia Bahamón, quien se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Raúl Ocampo se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo?

Durante el reto de eliminación, el jurado fue claro al momento de compartir las reglas que cada una de las celebridades debía acatar en la cocina más famosa del país, pues consistía en elaborar un plato libre, utilizando el ingrediente principal que es de café.

Luego en que transcurrieron los minutos, llegó el momento en que cada uno de los participantes pasó al atril, pero el jurado tomó la decisión en que Raúl Ocampo fuera quien saliera de la competencia.

Desde luego, una de las reacciones más emotivas que generó la eliminación de Raúl, fue la de la presentadora Claudia Bahamón, con quien demostró tener una amistad especial y, no contuvo sus lágrimas, expresándole las siguientes palabras:

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”
¿Por qué razón Claudia Bahamón lloró tras la eliminación de Raúl Ocampo? | Foto: Canal RCN

“Tienes una mirada con un corazón transparente y una persona transparente, así eres tú Raúl y, lo digo en medio de lágrimas”, añadió Claudia Bahamón.

¿Qué le respondió Raúl Ocampo a Claudia Bahamón al ver que se quebró en llanto tras su eliminación?

Es clave mencionar que la eliminación de Raúl Ocampo dejó un profundo vacío por parte de varios de sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón.

Por esta razón, Raúl le compartió a todos sus compañeros el agradecimiento que sintió a lo largo de la competencia, en especial, por la especial amistad que construyó con Claudia:

Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”
¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de Claudia Bahamón tras su eliminación de MasterChef? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

“Clau, tú eres la mejor capitana de barco, la mejor guía libre, gracias por ir a las estaciones, por las sonrisas, gracias por ayudarme a emplatar. Todo fue bien recibido y te quiero muchísimo. Muchas veces en las vidas quiere inspirar e inspira y hay otras veces en la vida en que uno, sin saber que está inspirando, fuiste una de las personas por las que me motivé a estar acá y me duele despedirme, pero no me arrepiento”, agregó Raúl.

Así también, Raúl no dudó en compartir la especial amistad que construyó junto a Claudia, Valentina Taguado y varias de las celebridades a quienes seguirá apoyando tras su eliminación de MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Raúl Ocampo conmovió a televidentes y compañeros de MasterChef Celebrity con sus palabras de despedida tras quedar eliminado.

Valentina Taguado se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef: “Te amo” Valentina Taguado

Valentina Taguado se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef: “Te amo”

Valentina Taguado se quebró en llanto en la cocina de MasterChef tras la eliminación de Raúl Ocampo.

Raúl Ocampo fue eliminado de MasterChef y su salida generó emotivas reacciones: así fue MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo fue eliminado de MasterChef y su salida generó emotivas reacciones: así fue

Raúl Ocampo se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef y muchos de sus compañeros se quebraron en llanto con su salida.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo reveló su fecha de retiro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su futuro en plena entrevista y sus declaraciones entristecen a sus fanáticos: "Será el momento".

Falleció joven futbolista de 16 años Talento nacional

Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes