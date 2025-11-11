Claudia Bahamón despidió entre lágrimas a Raúl Ocampo tras su eliminación de MasterChef: “Gracias”

En las últimas semanas, miles de televidentes se han llenado de expectativas tras conocer el nombre de la celebridad que se convertirá en el próximo MasterChef Celebrity 2025.

Por esta razón, los internautas no dudaron en compartir su reacción tras confirmarse que Raúl Ocampo se convirtió en el nuevo eliminado de la cocina más famosa del país en el capítulo 116.

Sin duda, una de las reacciones que más ha dividido opiniones a través de las diferentes plataformas digitales fue la de la presentadora Claudia Bahamón, quien se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo.

¿Cuál fue la razón por la que Raúl Ocampo se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo?

Durante el reto de eliminación, el jurado fue claro al momento de compartir las reglas que cada una de las celebridades debía acatar en la cocina más famosa del país, pues consistía en elaborar un plato libre, utilizando el ingrediente principal que es de café.

Luego en que transcurrieron los minutos, llegó el momento en que cada uno de los participantes pasó al atril, pero el jurado tomó la decisión en que Raúl Ocampo fuera quien saliera de la competencia.

Desde luego, una de las reacciones más emotivas que generó la eliminación de Raúl, fue la de la presentadora Claudia Bahamón, con quien demostró tener una amistad especial y, no contuvo sus lágrimas, expresándole las siguientes palabras:

¿Por qué razón Claudia Bahamón lloró tras la eliminación de Raúl Ocampo? | Foto: Canal RCN

“Tienes una mirada con un corazón transparente y una persona transparente, así eres tú Raúl y, lo digo en medio de lágrimas”, añadió Claudia Bahamón.

¿Qué le respondió Raúl Ocampo a Claudia Bahamón al ver que se quebró en llanto tras su eliminación?

Es clave mencionar que la eliminación de Raúl Ocampo dejó un profundo vacío por parte de varios de sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón.

Por esta razón, Raúl le compartió a todos sus compañeros el agradecimiento que sintió a lo largo de la competencia, en especial, por la especial amistad que construyó con Claudia:

¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de Claudia Bahamón tras su eliminación de MasterChef? | Foto: Canal RCN

“Clau, tú eres la mejor capitana de barco, la mejor guía libre, gracias por ir a las estaciones, por las sonrisas, gracias por ayudarme a emplatar. Todo fue bien recibido y te quiero muchísimo. Muchas veces en las vidas quiere inspirar e inspira y hay otras veces en la vida en que uno, sin saber que está inspirando, fuiste una de las personas por las que me motivé a estar acá y me duele despedirme, pero no me arrepiento”, agregó Raúl.

Así también, Raúl no dudó en compartir la especial amistad que construyó junto a Claudia, Valentina Taguado y varias de las celebridades a quienes seguirá apoyando tras su eliminación de MasterChef Celebrity.