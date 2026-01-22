Castigaron duramente a los participantes de La casa de los famosos, ¿por qué?

El Jefe sorprendió a los participantes y a los televidentes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

¿Por qué El Jefe castigos a todos en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 22 de enero El Jefe anunció a los participantes de La casa de los famosos Colombia que iban a ser castigados tras haber incumplido las reglas del juego.

La actriz Marilyn Patiño y la influenciadora Yuli Ruiz tocaron el botón de pánico y El Jefe decidió llamarles la atención al recordarles que se les había mencionando que el botón de pánico estaba inhabilitado.

"Toda la casa pagará las consecuencias porque en mi casa las reglas se cumplen. A partir de este momento los cuartos de Calma y Fuego quedan deshabilitados hasta nueva orden", expresó.

Señaló que el único cuarto que quedó habilitado fue el del poder, pero solo pueden ingresar Johanna Fadul, como la líder, y Valentino tras ser su acompañante.

Varios de los participantes se mostraron molestos con el castigo porque no querían asumir los errores de los demás.

Cada uno de los participantes buscaron su lugar para descansar porque no tuvieron la posibilidad de cambiarse o sacar las cobijas y descansar de otro modo.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el castigo a todos en La casa de los famosos Colombia?

Tras la decisión del Jefe varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos se mostraron de acuerdo con El Jefe, mientras que otros señalaron que el castigo fue demasiado drástico.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Por ahora, los seguidores de la competencia siguen pendientes de lo que pueda seguir pasando con ellos, estando informados de cada minuto a través de la aplicación del Canal RCN, donde pueden el 24/7.

Cabe mencionar que, para saber lo más relevante de cada día con los famosos puedes ver las galas a las 8:00 p.m. por la pantalla del Canal RCN.