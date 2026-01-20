Carla Giraldo de La Casa de los Famosos Colombia revela sus frases más icónicas y explosivas

La presentadora de La Casa de los Famosos Colombia, Carla Giraldo, divirtió a sus seguidores al revelar cinco frases que considera icónicas y que no pueden faltar.

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre sus frases más famosas?

La actriz y presentadora compartió un divertido video en sus redes sociales titulado “Los consejos no pedidos con Carla Giraldo”, en el que mostró su particular estilo al dar tips y frases que la representan.

Entre risas, Carla confesó que una de sus frases más icónicas es: “Si no viene a tu rescate, es momento de huir”.

Además, mencionó otras que utiliza en su día a día o que se han vuelto representativas de su carácter, como: “Lo que no se ensaya, falla” y “Si Andrés no trae la ripa, ¡ponlo a volar!”, haciendo referencia a la persona que le lleva el vestuario en el que luce durante las galas de La Casa de los Famosos Colombia, que se transmiten a las 8 de la noche por el Canal RCN.

Carla Giraldo impacta con sus consejos y frases sin filtros. (Foto: Canal RCN)

¿Qué otras frases de Carla Girldo sorprendieron a los fans?

La presentadora de la casa de los famosos agregó: “Si Óscar quiere peinarte de marinerita y ponerte plateado, no lo permitas”, por lo que no pudo contener la carcajada.

Como era de esperarse, el video se llenó rápidamente de corazones y comentarios en los que muchos internautas reaccionaron con emojis de humor, mientras otros elogiaban la belleza de la actriz.

Por su parte, otros le hicieron una curiosa pregunta sobre su vestuario: por qué usa negro durante las galas.

Mientras tanto, otros seguidores pidieron que se otorgara un premio a los participantes de La Casa de los Famosos que dieron lo mejor de sí en la prueba de presupuesto.

Como bien saben los televidentes y seguidores del programa, los martes están dedicados a esta prueba, donde los participantes se la juegan toda para poder asegurarse un buen mercado durante la semana.

Y es que cada vez es más emocionante la telenovela de la vida real, que tiene a más de uno en una montaña rusa de emociones con todo lo que ha pasado en tan solo una semana.