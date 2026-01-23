Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Calma obtuvo beneficio y Tormenta fue castigado en La casa de los famosos; esto pasó

Calma y Tormenta se volvieron a enfrentar en una nueva prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beneficio y castigo en la casa de los famosos colombia
Calma y Tormenta se enfrentaron en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo la segunda prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que tener bastante concentración.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 2 de mayo?

Durante la gala de este viernes 23 de enero se llevó a cabo la prueba de 'Beneficio y Castigo' en la que los participantes compitieron entre cuartos 'Calma' y 'Tormenta'.

prueba de viernes en la casa de los famosos colombia

La prueba consistió en dividirlos, un equipo se ubicó en el loft y el otro en la sala de la casa.
Cada grupo debía contar 444 segundos y cuando sintieran que cumplieran ese tiempo debían oprimir un botón.

El ganador fue el equipo que más se acercó al tiempo real, por lo que, los ganadores fueron los participantes del equipo Calma.

El equipo Tormenta se anticipó bastante con su conteo, pese a que Manuela Gómez les advirtió que les faltaba bastante, pues ella tenía un conteo en su mente diferente y presentía que faltaba más tiempo. Aunque lo manifestó sus compañeros no le hicieron caso.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

Luego de reunirlos nuevamente a todos , los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el beneficio del equipo ganador fue disfrutar de unos deliciosos postres, mientras que el castigo fue para seis del equipo Tormenta de ponerse disfraces de animales y actuar como ellos.

carla y marcelo anuncian beneficio y castigo en la casa de los famosos

Los famosos perdedores lucieron sus trajes y tomaron el castigo con humor, divirtiéndose entre ellos con el tema y dándole vida a su respectivo animal.

Es importante mencionar que, luego de cumplirse el castigo, los participantes junto a sus demás compañeros disfrutarán de la fiesta que suele hacerse los sábados, donde los famosos se toman un espacio de relajación para luego darle la bienvenida a la jornada de eliminación de este 25 de enero, fecha en la que conocemos al segundo eliminado de la competencia.

Artículos relacionados

Recordemos que, el público puede votar por los nominados y salvar a su favorito para que no se vaya del juego.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Emotivo mensaje del hijo de Sara Uribe en La Casa de los Famosos hizo llorar a varios participantes.

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ya puedes votar por tu famoso favorito en La casa de los famosos: aquí cómo hacerlo

Aquí te mostramos cómo votar para evitar que tu favorito quede eliminado en La casa de los famosos Colombia 2026.

juanse laverde salvando en la casa de los famosos La casa de los famosos

Juanse Laverde salvó a Lorena en La casa de los famosos, así quedó la placa

Así quedó la placa tras la salvación de Juanse Laverde a Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Paola Jara volvió a los escenarios, tras dar a luz. Paola Jara

Paola Jara regresó a los escenarios tras ser mamá y así compartió el emotivo momento

Paola Jara regresó a los escenarios tras dar a luz de Emilia y cautivó a su público con su talento: así lo mostró

Aida Victoria Merlano muestra tierno momento con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria enternece con su hijo y desata comentarios por su gran parecido: “es idéntico a ella”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo