Calma obtuvo beneficio y Tormenta fue castigado en La casa de los famosos; esto pasó

En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo la segunda prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que tener bastante concentración.

¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 2 de mayo?

Durante la gala de este viernes 23 de enero se llevó a cabo la prueba de 'Beneficio y Castigo' en la que los participantes compitieron entre cuartos 'Calma' y 'Tormenta'.

La prueba consistió en dividirlos, un equipo se ubicó en el loft y el otro en la sala de la casa.

Cada grupo debía contar 444 segundos y cuando sintieran que cumplieran ese tiempo debían oprimir un botón.

El ganador fue el equipo que más se acercó al tiempo real, por lo que, los ganadores fueron los participantes del equipo Calma.

El equipo Tormenta se anticipó bastante con su conteo, pese a que Manuela Gómez les advirtió que les faltaba bastante, pues ella tenía un conteo en su mente diferente y presentía que faltaba más tiempo. Aunque lo manifestó sus compañeros no le hicieron caso.

¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia?

Luego de reunirlos nuevamente a todos , los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el beneficio del equipo ganador fue disfrutar de unos deliciosos postres, mientras que el castigo fue para seis del equipo Tormenta de ponerse disfraces de animales y actuar como ellos.

Los famosos perdedores lucieron sus trajes y tomaron el castigo con humor, divirtiéndose entre ellos con el tema y dándole vida a su respectivo animal.

Es importante mencionar que, luego de cumplirse el castigo, los participantes junto a sus demás compañeros disfrutarán de la fiesta que suele hacerse los sábados, donde los famosos se toman un espacio de relajación para luego darle la bienvenida a la jornada de eliminación de este 25 de enero, fecha en la que conocemos al segundo eliminado de la competencia.

Recordemos que, el público puede votar por los nominados y salvar a su favorito para que no se vaya del juego.