Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba sufrió lesión en su mano y reveló si continúa en competencia en La casa de los famosos

Beba sufrió una lesión en una de sus manos en medio de bromas: recibió parte médico y reveló si sigue en competencia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Beba se lesionó la mano y aclaró su futuro en La casa de los famosos
Beba se lesionó la mano y aclaró su futuro en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Beba, actual participante de La casa de los famosos Colombia, sufrió una lesión en una de sus manos luego de verse envuelta en una serie de bromas paranormales realizadas en la noche del jueves 29 de enero por el supervillano, en las que varios participantes decidieron unirse sin conocer la misión.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la lesión que Beba sufrió dentro de La casa de los famosos Colombia?

Durante la noche del pasado jueves 29 de enero, Juanda Caribe, supervillano de La casa de los famosos Colombia, recibió una nueva misión: mantener despiertos a todos los participantes, para que esto fuera un éxito optó por realizar una serie de bromas paranormales, además de contar con la ayuda de El Jefe, quien aportó con sus alarmas.

Preocupación por Beba en La casa de los famosos tras lesión en su mano
Preocupación por Beba en La casa de los famosos tras lesión en su mano. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en medio de esta dinámica, los participantes comenzaron a hacerse bromas entre sí, entre ellas Tebi y Beba, pues el joven aprovechó el momento para intentarla encerrar en la habitación oscura sin pensar que el forcejeo de la puerta terminaría lesionando una de las manos de la influenciadora.

Artículos relacionados

Según comentó en la gala de este viernes 30 de enero y tras ser atendidas por el equipo médico del reality, Beba explicó que tuvo una distención de ligamentos y tendrá que usar una férula durante las próximas cuatro semanas.

“Me quería hacerme la broma de encerrarme en el baño, me opuse, metí la mano y bueno… Fue algo con el ligamento, en palabras no tan médicas se rompió parcialmente el ligamento, una distención de ligamento”

¿Beba continuará en La casa de los famosos Colombia tras lesión en su mano?

Tras explicar lo que había sucedido y el parte médico recibido tras ser atendida por el personal especializado, Beba aseguró que continuaría en la competencia hasta ser eliminada o convertirse en la ganadora de la novela de la vida real.

Artículos relacionados

“Me toca quedarme así por unas cuatro semanas mientras cicatriza. Sigo en competencia, firme”

De esta manera, la influenciadora continuará participando en la competencia, aunque al parecer no podría participar de algunas pruebas dentro de La casa de los famosos Colombia, a menos que su lesión se lo permita.

Beba se lesionó la mano
Beba se lesionó la mano. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Llega el 'Morning Show'. La casa de los famosos

Llega el 'Morning Show' a La casa de los famosos Colombia conducido por Juanda Caribe y Sara Uribe

El 'Morning Show' llegó a La Casa de los Famosos Colombia con humor, secciones variadas y la creatividad de sus participantes.

Alexa Torrex pudo dirigirse a los habitantes de la temporada 1 de La casa de los famosos. La casa de los famosos

Así fue el paso de Alexa Torrex por la primera temporada de La casa de los famosos, ¿la recordaba?

Alexa Torrex tuvo un corto paso por La casa de los famosos antes de convertirse en habitante oficial.

Manuela Gómez y Yina Calderón Manuela Gómez

Manuela Gómez reveló su pleito con Yina Calderón en La casa de los famosos, ¿la traicionó?

Manuela Gómez habló en La casa de los famosos Colombia de lo que pasó con Yina Calderón.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Revelan la lista de invitados al concierto de Yeison Jiménez en El Campín

En las últimas horas, el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dio a conocer los nombres de los artistas que estarán presentes.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez hizo curiosa petición para su homenaje en El Campín: ¿de qué se trata?

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones