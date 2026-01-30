Beba sufrió lesión en su mano y reveló si continúa en competencia en La casa de los famosos

Beba, actual participante de La casa de los famosos Colombia, sufrió una lesión en una de sus manos luego de verse envuelta en una serie de bromas paranormales realizadas en la noche del jueves 29 de enero por el supervillano, en las que varios participantes decidieron unirse sin conocer la misión.

¿Cuál fue la lesión que Beba sufrió dentro de La casa de los famosos Colombia?

Durante la noche del pasado jueves 29 de enero, Juanda Caribe, supervillano de La casa de los famosos Colombia, recibió una nueva misión: mantener despiertos a todos los participantes, para que esto fuera un éxito optó por realizar una serie de bromas paranormales, además de contar con la ayuda de El Jefe, quien aportó con sus alarmas.

Preocupación por Beba en La casa de los famosos tras lesión en su mano. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en medio de esta dinámica, los participantes comenzaron a hacerse bromas entre sí, entre ellas Tebi y Beba, pues el joven aprovechó el momento para intentarla encerrar en la habitación oscura sin pensar que el forcejeo de la puerta terminaría lesionando una de las manos de la influenciadora.

Según comentó en la gala de este viernes 30 de enero y tras ser atendidas por el equipo médico del reality, Beba explicó que tuvo una distención de ligamentos y tendrá que usar una férula durante las próximas cuatro semanas.

“Me quería hacerme la broma de encerrarme en el baño, me opuse, metí la mano y bueno… Fue algo con el ligamento, en palabras no tan médicas se rompió parcialmente el ligamento, una distención de ligamento”

¿Beba continuará en La casa de los famosos Colombia tras lesión en su mano?

Tras explicar lo que había sucedido y el parte médico recibido tras ser atendida por el personal especializado, Beba aseguró que continuaría en la competencia hasta ser eliminada o convertirse en la ganadora de la novela de la vida real.

“Me toca quedarme así por unas cuatro semanas mientras cicatriza. Sigo en competencia, firme”

De esta manera, la influenciadora continuará participando en la competencia, aunque al parecer no podría participar de algunas pruebas dentro de La casa de los famosos Colombia, a menos que su lesión se lo permita.