Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Raúl Ocampo conmovió a televidentes y compañeros de MasterChef Celebrity con sus palabras de despedida tras quedar eliminado.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity
Raúl Ocampo se mostró agradecido por cumplir su sueño. (Fotos Canal RCN)

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity en la noche del 11 de noviembre tras un duro reto de eliminación que dejó al actor por fuera de la competencia.

¿Por qué Raúl Ocampo quedó eliminado de MasterChef Celebrity?

El actor Raúl Ocampo tuvo que enfrentarse a cinco de sus compañeros en ese reto de eliminación: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

Durante el reto de eliminación, el jurado les anunció a las celebridades que el ingrediente principal era el café, con el que tuvieron que preparar un plato de sal. El actor se presentó en el atril con un plato llamado ‘Sigue y te sirves’.

Aunque a simple vista el plato parecía estar bien y rico, los jurados se dieron cuenta que había un trozo de carne cruda, lo cual fue el determinante para elegirlo como el eliminado de la noche.

La salida de Raúl conmovió a casi todos en la cocina y el actor quiso hacer una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para despedirse oficialmente de la cocina más famosa del mundo.

Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado.

Raúl Ocampo recordó al amor de su vida y conmovió en MasterChef
Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

¿Cómo se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación?

Raúl Ocampo compartió un carrusel de fotografías de lo que fue su último día en MasterChef Celebrity y junto a ellas dejó unas emotivas palabras.

El actor les expresó su agradecimiento a todos los que conoció en la competencia, a los jurados y a Claudia Bahamón, a quien le hizo una dedicatoria especial.

Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamón, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día.

El actor se mostró agradecido por la oportunidad, la cual calificó como un sueño cumplido y una de sus mejores experiencias en la vida.

Y gracias, Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo. ¡Qué viaje tan hermoso!

Raúl fue sincero al decir que más allá de todas las enseñanzas que obtuvo en MasterChef, este programa le dejó varias amistades para la vida.

Me llevo amistades enormes, para toda la vida experiencias gigantes. A los que me apoyaron y me mandaron amor en esta competencia los amo.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo a su eliminación de MasterChef?

La decisión del nuevo eliminado de MasterChef Celebrity estuvo entre Raúl Ocampo y Valentina Taguado, por lo que el actor al saber que se iba él, no dudó en desearle lo mejor a la que fue su mejor amiga en la competencia.

Tras esto, quiso hacer un balance de su paso por la cocina más famosa del mundo asegurando que había crecido como persona de una manera inimaginable.

“Gracias porque me hicieron crecer muchísimo como persona, sigan compitiendo"

Asimismo, motivó a sus compañeros a darla toda en esta recta final en la competencia sin pensar en que sus actos afectarían a sus amigos. Les aseguró que ahora es que deben demostrar de qué están hechos.

No crean que darla toda es sinónimo de que un amigo mío se tiene que joder, no. Cada cual demuestre lo mejor, esa es la mejor forma de honrar al que tienen al lado, televidentes y, de verdad, todo mi respeto y mi amor”.

Valentina Taguado se quebró en llanto tras la eliminación de Raúl Ocampo de MasterChef: “Te amo”
Raúl Ocampo fue sincero con sus compañeros de MasterChef tras quedar eliminado. (Foto: Canal RCN)
