Este martes 13 de mayo se vivió una gala completamente diferente en La casa de los famosos Colombia, pues los participantes no solo se enfrentaron a la prueba de presupuesto, sino que además tuvieron que nominar. Durante esta dinámica, Altafulla no dudó en irse contra Yina Calderón argumentando que le daba sus puntos por la forma en la que trata a los demás.

¿Qué le dijo Altafulla a Yina Calderón durante la nominación en La casa de los famosos?

En esta ocasión los famosos obtuvieron puntos de nominación por medio de alcancías que rompieron con un martillo; estas contenían en su interior monedas con diferentes puntos que debían ser distribuidos mínimo en dos participantes. Altafulla obtuvo seis puntos, por lo que decidió darle cuatro de ellos a Yina Calderón.

Dentro sus razones, el cantante argumentó que la razón por la que le daba cuatro puntos a Yina Calderón se debía a su forma de tratar a las personas sin importar nada.

“Me pareces todo lo malo de esta casa, no solo de la casa sino también de la sociedad y toda Colombia lo puede notar claramente. Todas esas cosas que salen de ti de odio, faltas de respeto, insultos, solo habla de cómo eres tú, cómo estás por dentro, cómo estás por fuera y cómo te sientes”

Recordó además cada una de las ocasiones en las que la polémica influenciadora se refirió a otros de manera despectiva, incluyendo a Merly Ome, su propia mamá, a quién le envió un mensaje del Día de la Madre bastante cuestionable, según su parecer.

Altafulla enfrentó a Yina por su falta de respeto. (Foto Canal RCN).

“Pedirte que respetes algo es claramente imposible puesto que nos hemos dado cuenta de que no respetas a tus compañeros, no respetas a las mascotas, no respetas a los que salen en la televisión, no respetas a los invitados de El Jefe, no respetas a los que vienen de otros países a participar acá, no respetas ni siquiera a tu mamá; en el mensaje que mandaste en el Día de la Madre diciéndole que era una calienta h*evos. Entonces decirte que respetes a alguien ya es imposible. Siento que estarías mejor en tu casa”

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las palabras de Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Yina Calderón guardó silencio y solo se limitó a reaccionar con gestos mientras Altafulla le daba las razones por las cuales le daba cuatro puntos, Yina Calderón no dudó en llamarlo “lambón” justo después de que el cantante le diera otros puntos a Camilo Trujillo. “Está de lambón, entonces por eso no le da los motivos. Se iguala es con las mujeres, porque con los hombres no puede”.