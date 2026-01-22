Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa contestó el teléfono y movió la placa de nominados en La casa de los famosos

Alexa se ganó el poder del intercambio en la placa en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alexa intercambio de la placa de la casa de los famosos
Alexa contestó el teléfono en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Alexa contestó el teléfono, el cual fue instalado en el primer 'Congelado' en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia hace algunos días, y obtuvo el cuarto poder.

¿Qué poder se ganó Alexa en La casa de los famosos Colombia?

En horas de la madrugada de este 22 de enero el teléfono sonó y Alexa fue quien logró recibir la llamada, obteniendo el poder del intercambio, es decir, sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominación y meter a otro que no esté nominado.

alexa en la casa de los famosos colombia

El Jefe le indicó que su decisión la debía tomar durante la gala de la jornada de salvación.

¿Cómo utilizó el poder del intercambio Alexa en La casa de los famosos Colombia?

En la gala, la presentadora Carla Giraldo le preguntó a Alexa cómo quería usar su poder, a lo que ella señaló que decidía sacar al actor Alejandro Estrada de la placa de nominación y nominar al artista Juan Palau.

alexa nomino en juan palau en la casa de los famosos

Alexa argumentó que decidió enviar a Juan Palau a placa porque es con quien menos ha compartido y porque considera que también debe probar la placa de nominación.

Por su parte, señaló que decidió salvar a Alejandro Estrada porque es de los únicos famosos que le han brindado una amistad y un apoyo en la competencia, donde muchos han preferido mantenerse alejados de ella.

El actor no dudó en agradecerle inmediatamente con un beso y un abrazo, tranquilizándose por poder seguir una semana más en el juego luego de haberse afectado tanto por la nominación que le hizo el público, cuestionándose sobre su desempeño en el reality.

Cabe recordar que, los próximos famosos que contesten el celular obtendrán otros poderes, el viernes el poder de nominación, el sábado el poder de otorgar la salvación y el domingo el poder del veto para la siguiente prueba del líder.

No olvides estar al tanto de todo lo que ocurre con los participantes en La casa de los famosos Colombia a través de la pantalla y la aplicación del Canal RCN.

