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¡Dos décadas en el rock! Bogotá será el escenario de la celebración de los 20 años de The Mills

La reconocida banda colombiana deslumbró al público al revelar que la sede de su celebración será Bogotá y contarán con un show acústico.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
The Mills cumple sus dos décadas de trayectoria
The Mills celebrará en el Movistar Arena en Bogotá sus dos décadas de trayectoria musical (Foto de Colprensa)

Cumplir décadas de trayectoria musical es un motivo de celebración. Es por ello que The Mills anunció su gran show de aniversario de la banda

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¿Quiénes son “The Mills”?

The Mills es una banda de rock fundada en Bogotá en el 2007, con gran influencia en bandas como U2, Guns and Roses y Foo Fighters. La agrupación cuenta con 5 integrantes: Álvaro Charry "Bako", vocalista; Jorge Bello "Geogy", guitarrista; Ramón Gutiérrez, bajista; Diego Cáceres, teclista y Diego Cadavid, baterista.

¿Cómo ha sido la trayectoria de “The Mills”?

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, la banda se ha posicionado como una de las agrupaciones más icónicas del rock bogotano gracias al éxito de canciones como “"Amor Depredador", "Guadalupe" y "El Amor Duele".

Trayectoria de The Mills
e ha posicionado como una de las agrupaciones más icónicas del rock bogotano (Foto de Colprensa)

El inicio de la banda fue en el año 2007 con su EP (reproducción extendida) llamado “Don't Care What They Think”; pero fue con su primer álbum “Babel” (2009) que ganaron reconocimiento dentro de la industria.

Por otro lado, la banda ha ganado varios reconocimientos como “Mejor Artista Rock” y “Mejor Disco Web” en los Premios Shock además de ser nominados como "Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie" en los Premios Nuestra Tierra.

¿Cuándo y dónde será el show de “The Mills” en Bogotá?

La agrupación The Mills afirmó que, tras 20 años de trayectoria, harán un gran show en conmemoración y celebración de sus dos décadas en la industria. El evento tendrá lugar el 08 de Julio del 2026 en el Movistar Arena en Bogotá, uno de los centros de eventos más grandes del país.

Además de ello, The Mills lanzará un nuevo álbum algunos días antes de su concierto en la capital. La presentación del disco se llevará a cabo el 06 de junio en el Teatro Cafam, en Bogotá. Esta presentación tendrá un formato acústico que permitirá mostrar una versión más cercana y emocional de las letras y ritmos que caracterizan a The Mills.

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The Mills hará una presentación acústica para lanzar su nuevo álbum
The Mills lanzará un nuevo álbum antes de su presentación en Bogotá (Foto de Colprensa)

¿Cuáles son las expectativas de The Mills en su primer Movistar Arena?

El hecho de que la celebración de los 20 años de The Mills se realice en la misma ciudad que los vio nacer, crecer y consolidarse como banda, despierta múltiples emociones y grandes expectativas frente a lo que será este show:

Nos han dicho que estamos un poco locos por querer lograr el sueño de que una banda bogotana de rock llene su primer Movistar Arena en solitario, nosotros les demostraremos este 8 de julio que fue posible gracias a ustedes.

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