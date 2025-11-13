Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella ganaron premio en los Latin Grammy: así celebraron

Los colombianos brillaron en la edición 26 de los Latin Grammy celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

¿Cuál fue el premio que se llevaron Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en los Latin Grammy 2025?

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella fueron dos de los colombianos que brillaron y dejaron en alto la bandera colombiana al llevarse un gramófono.

Este dúo de artistas se llevó el premio en la categoría "Mejor álbum de cumbia / vallenato" por "El último baile", álbum que los volvió a unir.

Los artistas de vallenato no la tuvieron fácil ya que compitieron con Checo Acosta, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés & Luis José Villa y Los Cumbia Stars.

Sin embargo, fueron los ganadores de la noche y tas pasar al frente las lágrimas y emoción los invadieron en donde se dedicaron palabras de elogios por este junte de nuevo tras 13 años.

“Estoy muy contento. Gracias a mi compadre Juancho. Cuando tomamos la decisión de reencontrarnos, después de 13 años para hacer un álbum, mostramos que nos une la música, el amor. Lo hicimos sin pretensiones, porque queríamos regalarle a una generación que quería vernos y no había podido”

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Silvestre Dangond tras ganarse premio en los Latin Grammy 2025?

Tras la gala de los premios Latin Grammy 2025, Silvestre Dangond compartió dos emotivos post en los que habló de todo lo que significa este premio para sus carreras.

El artista de vallenato aseguró que este premio era especial por ese reencuentro con Juancho tras más de una década en donde llegaron a nuevos públicos y personas que no los vieron en su primera etapa juntos.

El Último Baile nació del amor por la música y por lo que le debíamos a tantas generaciones que han mantenido viva esta historia!!! Gracias a Dios, a todo el Silvestrismo que nos ha dado tanto y especialmente a mi hermano por hacerlo conmigo.

Asimismo, Silvestre se lo dedicó a su esposa y equipo de trabajo que tantos años lo han apoyado y lo han llevado a ser el artista de ahora.

En honor a todos los que caminan a mi lado.

¿Qué otros colombianos se ganaron premio Latin Grammy?

En la gala de los premios Latin Grammy brillaron varios colombianos, otro de los artistas en llevarse premio fue Andrés Cepeda.

El cantante bogotano se llevó un Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su disco ‘Bogotá’, y en la ceremonia interpretó justamente el tema que le da título al álbum.

Asimismo, Karol G, Maluma, J Balvin, Morat y otros artistas brillaron durante la gala de los premios de la Academia Latina de la Grabación.