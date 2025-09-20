Silvestre Dangond y el poder del silvestrismo llegó a Bucaramanga y a Barranquilla

El furor del silvestrismo no se detiene. Tras dos noches inolvidables en el Estadio El Campín de Bogotá, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella llevaron su energía a Bucaramanga el 13 de septiembre y a Barranquilla el 20 de septiembre.

Dos ciudades, dos llenos totales y más de 60 mil personas vibrando con un espectáculo que se ha consolidado como el más exitoso del año en Colombia.

¿Cómo vivió Bucaramanga el poder del silvestrismo?

En el Estadio Américo Montanini, más de 30 mil asistentes disfrutaron de un espectáculo de cinco horas que repasó los grandes clásicos de Dangond: Cantinero, La Indiferencia y Volvamos a Ser Novios fueron solo algunos de los temas coreados a una sola voz.

La velada también tuvo momentos muy emotivos. El artista sorprendió a su pareja, Piery Avendaño, con una celebración de cumpleaños en tarima interpretando La Vallenata. La complicidad de ese instante fue compartida por un público que celebró el gesto con aplausos y ovaciones.

El vallenato también rindió tributo a sus raíces. Con un formato acústico, Silvestre recordó a Omar Geles y Kaleth Morales, dejando claro que su música no olvida a los referentes que marcaron el camino del género.

¿Qué dejó el paso de Silvestre Dangond por Barranquilla?

Una semana después, el 20 de septiembre, fue el turno de Barranquilla. El Estadio Metropolitano se llenó de silvestristas que, entre banderas, camisetas y gritos, recibieron a su ídolo. La capital del Atlántico vivió un concierto explosivo, donde el artista reafirmó que el Caribe es la cuna de su inspiración y el corazón de su movimiento.

Durante la presentación, no faltaron las referencias a la tradición local y el agradecimiento a la ciudad por el apoyo incondicional. Con el público entregado, la noche se transformó en un carnaval adelantado que confirmó el poder de convocatoria del cantante.

¿Qué sigue para El Último Baile Tour de Silvestre Dangond?

Después de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, la gira continúa su ruta con Medellín como la próxima gran parada, el 4 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot. A esta fecha le siguen conciertos en Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.

Cada ciudad se prepara para recibir a un artista que ha demostrado que su propuesta trasciende la música: el silvestrismo es también una experiencia colectiva de pasión, energía y pertenencia.