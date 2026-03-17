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Silvestre Dangond se pronunció tras el complicado estado de salud de Juancho de la Espriella

Silvestre Dangond rompió el silencio en sus redes sociales tras el complicado estado de salud de Juancho de la Espriella.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Silvestre Dangond se pronunció tras el complicado estado de salud de Juancho de la Espriella
Mensaje de Silvestre Dangond a Juancho de la Espriella. | AFP: Candice Ward

En las últimas horas, el nombre del reconocido acordeonero colombiano Juancho de la Espriella se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante colombiano, sino que también por confirmarse que está travesando por un complicado estado de salud.

Por este motivo, una gran variedad de internautas, se han sorprendido con el reciente mensaje que compartió Silvestre Dangond mediante sus redes sociales enviándole una pronta recuperación a su colega.

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¿Cuál es el estado de salud actual del acordeonero Juancho de La Espriella?

Recientemente se confirmó que Juancho de la Espriella fue remitido de urgencias a un centro médico al presentar unas complicaciones de salud, en especial, por una intervención médica a la que deberá ser sometido en la ciudad de Bogotá.

Silvestre Dangond se pronunció tras el complicado estado de salud de Juancho de la Espriella
¿Cuál es el estado de salud actual de Juancho de la Espriella? | Foto: Freepik

También se ha confirmado que la razón principal acerca del complicado estado de salud por el que está atravesando Juancho de la Espriella se trata acerca de unas complicaciones en los cálculos renales.

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Por su parte, varios seguidores, colegas y allegados a Juancho de la Espriella le han enviado mensajes de apoyo para que tenga una pronta recuperación y pueda retomar con normalidad todos sus proyectos.

Silvestre Dangond se pronunció tras el complicado estado de salud de Juancho de la Espriella
Esto le dijo Silvestre Dangond a Juancho de la Espriella. | AFP: Candice Ward

¿Cuál fue el mensaje que le envió Silvestre Dangond en sus redes a Juanchi de la Espriella para que tenga una pronta recuperación?

Recientemente, el cantante colombiano Silvestre Dangond compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, una fotografía compartida en sus redes sociales, expresándole todo su apoyo al cantante:

“Pronta recuperación compadre”, agregó Silvestre Dandong en la descripción de la publicación.

Por el momento, los seguidores de Silvestre y de Juancho le han enviado emotivos mensajes de apoyo para que tenga una pronta recuperación tras el complicado estado de salud que está enfrentando en estos momentos al ser remitido de urgencia en la ciudad de Bogotá para tener un procedimiento más especializa.

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Por el momento, el equipo de trabajo de Juancho de la Espriella no ha remitido ningún comunicado mediante sus redes sociales acerca de las complicaciones de salud que ha presentado en las últimas horas.

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