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“Fragmentos”: el nuevo álbum de Santiago Cruz que llegó acompañado con una gira mundial

El disco número 11 de Santiago Cruz llegó a deslumbrar al público con sus canciones que, además, se podrán cantar en vivo en su gira mundial

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Nuevo lanzamiento de Santiago Cruz
Santiago Cruz presentó su nuevo álbum "Fragmentos", que llega acompañado de una gira mundial (Foto de Colprensa)

Una vez más, el pop y las baladas románticas se adueñaron de la esencia de la música colombiana. Esta vez, a cargo de Santiago Cruz y su nuevo lanzamiento

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¿Quién es Santiago Cruz?

Santiago Cruz es un reconocido cantautor nacido en Ibagué, Colombia, en 1976. El artista ha sido un pilar de las baladas románticas y el pop, destacándose por sus letras románticas y reflexivas.

Por otro lado, con más de dos décadas de carrera, Santiago ha sido nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum Cantautor y Grabación del Año. A lo largo de su carrera como cantante, también ha recibido premios Nuestra Tierra y Premios Shock.

¿Quién es Santiago Cruz?
Santiago Cruz es considerado uno de los artistas bogotanos más importantes de la industria (Foto de AFP/ Dimitrios Kambouris)

¿Cuál fue el nuevo álbum que lanzó Santiago Cruz?

“Fragmentos” es el nombre del nuevo disco de Santiago Cruz que fue lanzado el 06 de mayo de 2026 a través de las cuentas oficiales del artista en todas las plataformas digitales. El proyecto cuenta con 11 canciones, de las cuales 10 son de su autoría y 1 es un cover.

Como es común, es un álbum que incluye ritmos tradicionales del pop contemporáneo, mezclado con algunas otras melodías latinas que brindan una experiencia y una propuesta más cercana para el público.

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Además de anunciar su álbum, Santiago sorprendió al público al afirmar que también hará una gira mundial en la que visitará más de 3 países.

¿Cuáles ciudades visitará Santiago Cruz en su gira mundial?

Junto al lanzamiento del álbum “Fragmentos”, Santiago Cruz anunció su próximo tour “Sigo en Pie Tour” en el que recorrerá más de 30 ciudades en México, Colombia, España y Estados Unidos. Además, llevará sus shows por primera vez a países como Alemania, Suiza, Francia y Bélgica.

La gira tendrá inicio el 16 de septiembre del 2026 en Bogotá, Colombia y, tras recorrer varios continentes y ciudades, terminará el 06 de febrero en Monterrey, México.

Colombia, México y Alemania serán algunos de los países que visitará Santiago Cruz en su gira mundial
Santiago Cruz anunció su próximo tour “Sigo en Pie Tour” (Foto de Colprensa)

¿Qué significa “Fragmentos” para Santiago Cruz?

Tras llevar una larga trayectoria en la música, Santiago Cruz confesó que tener la posibilidad de seguir haciendo lo que ama es muy significativo para él:

“Es el disco número 11 en mi carrera, así que es muy significativo. Después de lo que ha sido la celebración de los 15 años de ‘Cruce de caminos’ (…) este disco es tomar distancia de ese camino hasta ahora, y seguir explorando cada vez más profundo en mi alma

 

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