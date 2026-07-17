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Rosalía en Bogotá: estas fueron las canciones que interpretó durante su primera fecha

Rosalía nuevamente conquistó a miles de fans con un show que estuvo marcado por lo divino, la solemnidad y lo eufórico,

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
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AFP: Cristina Quicler

Con total éxito y momentos memorables para miles de fans, en la noche del pasado jueves 16 de julio se cumplió con la primera de las dos fechas de Rosalía en Bogotá, en un concierto en donde conquistó una vez más al público con un recorrido por las distintas etapas de su carrera, pero que tuvo como base la presentación de su más reciente álbum.

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¿Cuál fue el setlist de Rosalía en su primera fecha en Bogotá? Aquí les contamos

Durante las casi tres horas por las que se extendió el show, la española demostró porqué es considerada una de las artistas más importantes y con mayor impacto, pues durante su puesta en escena logró conectar con el público a través de diferentes momentos que estuvieron marcados por la solemnidad, la introspección, lo íntimo pero también lo glorioso y lo eufórico.

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Y es que, esta nueva visita de la 'Moto mami' a Colombia, fue una demostración de su evolución como artista, pues además de interpretar éxitos de LUX, también fue una oportunidad para escuchar otros grandes temas que han marcado su carrera, algunos de ellos, como 'Bizcochito', ‘CUUUUuuuuuute’ y ‘LA FAMA’.

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¿Qué canciones cantó Rosalía en Bogotá el 16 de julio en el Movistar Arena de Bogotá?

Tal y como se ha visto a lo largo de la gira, la compositora, bailarina y actriz, dividió su espectáculo en cuatro momentos diferentes, cada uno, performances muy diferentes, marcados por la simbología, pero que en conjunto lograron hacer que esta noche fuera inolvidable.

Rosalía en el LUX Tour durante su primera fecha en el Movistar Arena en Bogotá.
Estas son las canciones que Rosalía interpretó en su primer fecha en Bogotá. Foto | Páramo.

Esta fue la setlist de Rosalía en Bogotá 2026

  • Acto I

Overture
‘Sexo, violencia y llantas’
‘Reliquia’
‘Porcelana’
‘Divinize’
‘Mio Cristo piange diamanti’

  • Acto II

‘Berghain’
‘SAOKO’
‘LA FAMA’
‘LA COMBI VERSACE’
‘De madrugá’

  • Acto III

‘El redentor’
‘Can’t Take My Eyes Off You’
‘Confesionario’
‘La perla’
‘Sauvignon blanc’
‘La yugular’

  • Acto IV

‘Dios es un stalker’
‘La rumba del perdón’
‘CUUUUuuuuuute’
‘BIZCOCHITO’
‘DESPECHÁ’
‘Focu’ranni’
‘Magnolias’

Rosalía en el LUX Tour durante su primera fecha en el Movistar Arena en Bogotá.
Conozca la lista de canciones que Rosalía presentó en su primera fecha en Bogotá. Foto | Páramo.

Por ahora, la española se prepara para lo que será su segunda fecha en la capital del país, que tendrá lugar este sábado 18 de julio, en una presentación que promete volver a emocionar a quienes han esperado por meses ser testigos de un tour que finalizará el 3 de septiembre de 2026 con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

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