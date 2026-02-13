La música latina atraviesa una semana marcada por estrenos audiovisuales, anuncios discográficos y colaboraciones de alto perfil. Artistas de distintas escenas y generaciones coincidieron con novedades que reflejan el dinamismo del sector y la diversidad de propuestas que hoy conviven en el mercado.

¿Qué presenta Rosalía con el video de Sauvignon Blanc?

Rosalía lanzó el video oficial de “Sauvignon Blanc”, una producción audiovisual que amplía el universo conceptual de su álbum LUX. El clip fue grabado en un entorno minimalista y acompaña una canción que gira en torno a la búsqueda de conexiones emocionales más profundas, alejadas de lo material.

El estreno del video llegó acompañado de un paquete digital que incluye versiones instrumentales y a capela del tema. Esta iniciativa permite a los oyentes explorar la canción desde distintas perspectivas y resalta el enfoque artístico del proyecto.

Este lanzamiento se da en un momento de alta exposición para la artista, quien recientemente fue anunciada como portada de la edición primavera 2026 de Vogue y se prepara para una serie de presentaciones internacionales, incluyendo el inicio de su gira LUX TOUR 2026.

Rosalía. Foto AFP/VALERIE MACON

¿Qué implica el nuevo álbum de CA7RIEL & Paco Amoroso?

CA7RIEL & Paco Amoroso confirmaron el lanzamiento de su próximo álbum, FREE SPIRITS, previsto para el 19 de marzo. El anuncio marca una nueva etapa para el dúo argentino, luego de un período de replanteamiento creativo tras un año de alta exposición y reconocimiento.

Como primer adelanto del proyecto, el dúo presentó el sencillo “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, una colaboración junto a Sting. La canción fue presentada oficialmente durante la alfombra roja de los GRAMMY Awards y marca un giro hacia una narrativa más reflexiva.

El nuevo álbum abordará una serie de conflictos personales y creativos que influyeron en la evolución del proyecto. Además, servirá como base para una gira mundial que será anunciada en los próximos meses, ampliando el alcance internacional del dúo.

¿Cómo se llama el nuevo sencillo de Romeo Santos y Prince Royce?

Romeo Santos y Prince Royce estrenaron el video musical de “Dardos”, tema incluido en su álbum conjunto Better Late Than Never. La canción ha tenido una recepción destacada desde su lanzamiento, tanto en plataformas digitales como en listados especializados.

“Dardos” combina elementos tradicionales de la bachata con influencias de R&B, afrobeat y sonidos tropicales. La letra aborda relaciones marcadas por el conflicto emocional, utilizando referencias actuales para construir su narrativa.

Romeo Santos. Foto AFP

El estreno del video se da antes del inicio de la primera gira conjunta de ambos artistas por Norteamérica, consolidando una colaboración que refuerza la vigencia de la bachata y su capacidad de adaptación a nuevos contextos musicales.

En conjunto, estos tres lanzamientos confirman una semana relevante para la música latina, marcada por propuestas diversas y estrategias que combinan contenido audiovisual, anuncios discográficos y proyección internacional.