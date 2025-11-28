Reconocido artista se vuelve tendencia tras canción decembrina: así suena 'El Milagroso'

El espíritu de diciembre empezó a sonar antes de tiempo con el estreno de “El Milagroso”, el nuevo sencillo del reconocido artista JARKA.

¿Cuál es la nueva canción de decembrina que empieza a ser tendencia?

El artista caleño JARKA lanzó oficialmente “El Milagroso”, un sencillo que celebra el espíritu decembrino colombiano a través de una historia divertida, emotiva y profundamente ligada a la cultura popular.

La canción fusiona ritmos tropicales tradicionales con sonidos modernos, reafirmando la versatilidad del joven intérprete en una propuesta que promete convertirse en himno de fin de año.

Inspirada en la cumbia, los ritmos urbanos y los sonidos característicos de las celebraciones de diciembre en Colombia, “El Milagroso” narra con humor la experiencia de un hombre recién abandonado que, lejos de caer en la tristeza, decide curarse el alma en medio de la música, el baile y el calor del barrio.

Entre risas, nostalgia y descontrol alegre, el protagonista termina gastando todo lo que ganó durante el año, tanto así que quienes lo rodean piensan que se ganó una lotería. Una historia auténtica, jocosa y profundamente colombiana.

El sencillo fue grabado en Medellín y su sonido busca despertar la memoria emotiva de los oyentes, transportándolos a las fiestas de barrio, a la nostalgia familiar y a la esencia de las celebraciones de fin de año.

Jarka revive la música tradicional de diciembre. (Foto Freepik)

¿Cuál es el video oficial de "El milagroso"?

El video oficial de “El Milagroso” fue grabado en el barrio Siloé, en la comuna 20 de Cali, uno de los territorios más emblemáticos por su tradición, sentido comunitario y festividades populares.

El rodaje, que duró alrededor de 10 horas entre escenas diurnas y nocturnas, se convirtió en una celebración real: música, baile, almuerzo comunitario y la participación activa de líderes y habitantes del sector.

Dos momentos de la canción están pensados para volverse virales: el coro, ideal para cantar en cualquier celebración, y una mención jocosa a Valentina, Tatiana y Marcela, creada para activar al público y darle un toque picante a la mezcla.

Además, el tema incluye un intermedio conversado entre JARKA y el Hermanager, un diálogo espontáneo que aporta humor y cercanía.

“Fue una fiesta verdadera”, asegura JARKA, quien destacó la vibra, la espontaneidad y la autenticidad que aportó la comuna 20 a cada toma del video.

¿Quién es JARKA?

Juan Camilo Arango Gutiérrez, conocido artísticamente como JARKA, nació en Cali el 15 de noviembre de 2002. Desde niño encontró en la música y el fútbol sus dos grandes pasiones. Tras la pérdida de su padre a los 10 años a causa de la violencia, su madre se convirtió en el pilar fundamental de su vida.

Participó en concursos de canto desde pequeño, mientras desarrollaba una carrera futbolística que incluso lo llevó a jugar en España. En 2022 decidió enfocarse profesionalmente en la música, destacando dentro del género urbano y mostrando una sorprendente versatilidad en bachata, banda, afrobeat y sonidos latinos.

Temas como “Prototipo” y “Quién Te Dijo” impulsaron su crecimiento en plataformas digitales y lo acercaron a un público cada vez más amplio.

Con “El Milagroso”, JARKA inicia una nueva etapa artística más sólida, auténtica y profundamente conectada con el ADN colombiano.