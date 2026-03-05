¿Quiénes pueden ganar un Premio Nuestra Tierra? Así se entregan los reconocimientos de la gala

Los Premios Nuestra Tierra son la clara representación de que los colombianos están hechos de música, por ello buscan reconocer la industria y el talento nacional.

¿Qué reconocen los Premios Nuestra Tierra?

Los Premios Nuestra tierra buscan exaltar, reconocer y premiar a todos aquellos artistas colombianos que estén representando el país y dejando en alto su nombre. Asimismo, buscan promover la diversidad por la que se caracteriza Colombia, no solamente en contextos ambientales o territoriales, sino también musicales.

¿Los Premios Nuestra Tierra siempre se han tratado de la industria musical colombiana?

Desde su nacimiento en 2007, los Premios Nuestra Tierra se han destacado por mantener esta línea que los hace únicos: promover y basar todo en el talento colombiano.

Además, los premios no solo reconocen a los cantantes, sino también a los productores, DJ, compositores y otros profesionales de la industria, permitiendo de esta manera que tengan la visibilidad que merecen.

¿Solo los artistas colombianos reconocidos internacionalmente pueden ser nominados en los Premios Nuestra Tierra?

No, uno de los parámetros de la realización de los Premios Nuestra Tierra (PNT) es homenajear desde el artista más reconocido, hasta el emergente, ya que ambos hacen parte de la industria musical colombiana.

Nico Hernández en los Premios Nuestra Tierra 2025

Un claro ejemplo de ello fueron los ganadores de algunas categorías de los PNT 2024: Desde Karol G, quien cuenta con más de 17 años de trayectoria, llevándose el galardón al ‘Mejor colaboración urbana’ con ‘TQG’ en compañía de Shakira; hasta Junior Zámora, quien se reconoció nacionalmente hace 2 años, llevándose el premio al ‘Mejor artista rock, alternativo, indie’.

¿Cuáles son los aspectos más destacados de los Premios Nuestra Tierra?

Los Premios Nuestra Tierra se caracterizan por su versatilidad; sin embargo, hay aspectos que los hacen ser únicos: