Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

“Ya te olvidé”: Pipe Bueno le canta al desamor y empodera a su público

Pipe Bueno le canta otra vez al desamor con su nuevo sencillo "Ya te superé", el cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Pipe Bueno lanza un nuevo himno de desamor, nombrándolo "Ya te superé"
Pipe Bueno lanza un nuevo himno de desamor, nombrándolo "Ya te superé" (Freepik / Foto de Canal RCN)

El cantante y compositor colombiano de música popular Pipe Bueno, anunció el lanzamiento de su más reciente sencillo “Ya te superé”, el cual tiene como objetivo llegar al corazón del público y tratar un tema bastante común en la sociedad: el desamor; ya que como el mismo Pupe Bueno lo dijo:

“Ya te superé" es la canción para cerrar ciclos con dignidad”

 

Artículos relacionados

¿Cuándo fue el lanzamiento de la canción “Ya te superé” de Pipe Bueno?

El nuevo sencillo de Pipe Bueno, titulado Ya te superé, ha tenido una gran acogida entre los seguidores de la música popular, consolidándose rápidamente como uno de sus lanzamientos más comentados.

Pipe Bueno deslumbra a sus fans con su nuevo sencillo musical
Pipe Bueno deslumbra a sus fans con su nuevo sencillo musical. Foto de Canal RCN

¿Pipe Bueno está atravesando un desamor actualmente?

No. En este momento, Pipe Bueno está felizmente enamorado de su pareja, Luisa Fernanda W, con quien tiene 2 hijos y llevan más de 6 años de relación; sin embargo, la mayoría de las canciones de música popular hablan de despecho y “Ya te superé” no fue la excepción.

De hecho, a través de su cuenta de Instagram, Pipe Bueno compartió un cómico video en el que su pareja reacciona a su nuevo sencillo:

¿En qué momento de su carrera está Pipe Bueno?

El lanzamiento de “Ya te superé” coincide con un momento clave en la carrera de Pipe Bueno, ya que el pasado 31 de enero, el artista lideró el show musical del medio tiempo del partido amistoso entre Inter Miami CF y Atlético Nacional, disputado en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

El evento contó con la presencia de la superestrella del fútbol Lionel Messi y reunió a cerca de 30 mil asistentes, lo cual le dio una visibilidad gigante ante todo el público.

Artículos relacionados

¿Pipe Bueno ha anunciado algún otro futuro proyecto?

En lo que lleva del 2026, Pipe Bueno ha lanzado al menos 3 canciones, incluyendo su nuevo sencillo “Ya te superé” en el cual está enfocado actualmente, dándole visibilidad a través de todas sus redes sociales. Se espera que el artista caleño, siga sorprendiendo a toda su fanaticada anunciando nuevas canciones, o incluso, colaboraciones con otros cantantes del género.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

La música llanera se toma Bogotá, esta vez con el evento "Voces del Joropo" Talento nacional

El llano llega a Bogotá: “Voces del Joropo” promete música, baile y tradición

La cultura llanera se toma Bogotá, esta vez con el evento "Voces del Joropo", que trae artistas nacionales e internacionales a representar el folclor de esta cultura

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

Luis Alfonso impactó a sus seguidores al compartir un video donde aparece un fantasma en Armero, generando miles de reacciones.

Jenny López publicó el video en sus historias de Instagram. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera pidió comida pero el sueño le ganó, así quedó registrado en video

Jenny López mostró cómo Jhonny Rivera se quedó dormido esperando su comida durante la noche y generó reacciones en redes.

Lo más superlike

Karola habla acerca de su amistad con Karina García Karina García

Karola sorprende al revelar lo que piensa de Karina García: ¿le parece buena amiga?

Karola habló acerca de una amistad que no era pública: Karina García; además afirmó que en ciertas ocasiones la ayudó a vestirse y a maquillarse.

Leymar Brown, mejor amigo de Maiker, salió en su defensa ante quienes lo llaman “mueble” La casa de los famosos

Leymar Brown reaccionó y defendió a Maiker frente a críticas que lo tildan de “mueble”

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología