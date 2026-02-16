El cantante y compositor colombiano de música popular Pipe Bueno, anunció el lanzamiento de su más reciente sencillo “Ya te superé”, el cual tiene como objetivo llegar al corazón del público y tratar un tema bastante común en la sociedad: el desamor; ya que como el mismo Pupe Bueno lo dijo:

¿Cuándo fue el lanzamiento de la canción “Ya te superé” de Pipe Bueno?

El nuevo sencillo de Pipe Bueno, titulado Ya te superé, ha tenido una gran acogida entre los seguidores de la música popular, consolidándose rápidamente como uno de sus lanzamientos más comentados.

Pipe Bueno deslumbra a sus fans con su nuevo sencillo musical. Foto de Canal RCN

¿Pipe Bueno está atravesando un desamor actualmente?

No. En este momento, Pipe Bueno está felizmente enamorado de su pareja, Luisa Fernanda W, con quien tiene 2 hijos y llevan más de 6 años de relación; sin embargo, la mayoría de las canciones de música popular hablan de despecho y “Ya te superé” no fue la excepción.

De hecho, a través de su cuenta de Instagram, Pipe Bueno compartió un cómico video en el que su pareja reacciona a su nuevo sencillo:

¿En qué momento de su carrera está Pipe Bueno?

El lanzamiento de “Ya te superé” coincide con un momento clave en la carrera de Pipe Bueno, ya que el pasado 31 de enero, el artista lideró el show musical del medio tiempo del partido amistoso entre Inter Miami CF y Atlético Nacional, disputado en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

El evento contó con la presencia de la superestrella del fútbol Lionel Messi y reunió a cerca de 30 mil asistentes, lo cual le dio una visibilidad gigante ante todo el público.

¿Pipe Bueno ha anunciado algún otro futuro proyecto?

En lo que lleva del 2026, Pipe Bueno ha lanzado al menos 3 canciones, incluyendo su nuevo sencillo “Ya te superé” en el cual está enfocado actualmente, dándole visibilidad a través de todas sus redes sociales. Se espera que el artista caleño, siga sorprendiendo a toda su fanaticada anunciando nuevas canciones, o incluso, colaboraciones con otros cantantes del género.