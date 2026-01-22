Paola Jara causa revuelo al revelar el primer viaje de su hija Emilia: así lo mostró

Paola Jara sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una tierna imagen de su pequeña hija, en la que hizo una reveladora confesión.

¿Qué mostró Paola Jara sobre Emilia que causó revuelo en redes?

La pareja conformada por Paola Jara y Jessi Uribe ha estado en el centro de la conversación desde que dio a conocer que tendría un bebé, noticia que los tenía muy emocionados, pues habían intentado varios métodos anteriormente, pero no habían dado resultado.

No obstante, según lo reveló la cantante de música popular, fue cuando dejaron de intentarlo que llegó la inesperada noticia del embarazo de Emilia.

Sin duda, los ojos han estado puestos en la pareja desde que nació su pequeña hija, quien con solo dos meses de edad se ha ganado el corazón de los internautas.

Paola Jara publicó una imagen del primer viaje de su hija Emilia. (Foto: Canal AFP)

Y aunque decidieron sumarse a la tendencia de muchos famosos de no revelar el rostro de la bebé, sí han compartido en redes sociales varios tiernos momentos de su rol como padres.

En esta ocasión, Paola Jara compartió una imagen de la pequeña, sin mostrar su rostro, en la que se le ve luciendo un tierno conjunto de color verde. Además, la artista reveló que se trataba del primer viaje de la bebé.

¿A dónde es el primer viaje de Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Aunque Paola Jara no reveló el destino ni el motivo del viaje, sí causó sensación al acompañar la publicación con la canción “Viajando por el mundo”, de Karol G junto a Manu Chao, lo que despertó aún más curiosidad entre sus seguidores.

Por supuesto, los seguidores que siguen de cerca a la pareja de cantantes de música popular han estado atentos a cada publicación para conocer más detalles del primer viaje de la bebé.

No obstante, Paola Jara ya había revelado en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales que para ella era difícil volver al trabajo. Aunque su agenda laboral aún no había comenzado formalmente, la artista aseguró que ha considerado viajar acompañada de su pequeña, pues no quiere dejarla sola.