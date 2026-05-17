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Nath habló sobre el famoso mito del 50/50: esto fue lo que dijo en “fiftififti”

Con una letra directa y personal, Nath habló sobre el famoso 50/50: "todo te lo entregué y me quedé sin nada"

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Estrenos que marcan la escena musical. Imagen de Freepik

El 50/50 ha sido tendencia en la última década, ya que se trata de una práctica con la que muchas mujeres no están de acuerdo. En su nuevo sencillo “fiftififti”, Nath decidió hablar del tema, pero desde una perspectiva diferente: el amor.

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¿Qué es el 50/50?

El 50/50 se usa para hablar de relaciones en las que ambas personas dividen cargas económicas y responsabilidades por igual. Sin embargo, el término se ha vuelto popular en redes sociales, ya que muchas personas no afirman estar de acuerdo con ello, basándose en experiencias personales, crianza, entre otras cosas.

¿Qué dice Nath del 50/50 en su nueva canción?
El 50/50 es uno de los términos más controversiales de los últimos años (Foto de Freepik)

Para algunos internautas, la equidad y división igualitaria de las responsabilidades es normal, pero para otras representa injusticia e incluso, un motivo para romper el vínculo. Por otro lado, el 50/50 pasó de ser solo un término que habla del dinero y empezó a relacionarse con el esfuerzo emocional, el apoyo, la atención, el compromiso, etc.

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¿Qué dijo Nath sobre el 50/50?

Nath, lanzó su nuevo sencillo llamado “fiftififti”, un nombre inspirado en la traducción literal de “50/50” en inglés. El pasado 13 de mayo presentó la nueva canción que hablaría de uno de los temas más polémicos en redes sociales últimamente.

Las expectativas de los fans de Nath eran altas, pues en el sencillo también participó Blow, quien fue presentado como el “main artist” de la canción. Además, fue Foster el compositor que ayudó a darle vida a la canción.

El mensaje de Nath y Blow acerca del 50/50 fue claro: el amor es para entregar, pero también para recibir. La letra del “fiftififti” describe una relación rota donde una de las dos partes entregó más amor que la otra, quedando sin nada para entregar a la siguiente persona que llegue a su vida.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Nath?

Nath es una cantante nacida en Venezuela, pero críada en Colombia, que se ha consolidado como un talento emergente en el reguetón y la música urbana. La artista ha logrado tener colaboraciones con cantantes de talla nacional e internacional como Ryan Castro, Piso 21, Kevin Roldán, entre otros.

Entre las canciones más conocidas de Nath se encuentran: “KLKNTOKI”, junto a Pirlo y Cheztom; “Pasajero”, con SOG, Blessd y Ryan Castro; y “Deseándote”, colaboración que también realizó junto a Ryan Castro.

Canciones más famosas de Nath
Ryan Castro y Blessd han sido algunos de los artistas con los que Nath ha colaborado en su carrera (Fotos de AFP/Theo Wargo y AFP/Mike Coppola)

 

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