Myke Towers fue anunciado como el artista sorpresa de La Solar 2026: ¿cuándo se presentará?

Colombia y Puerto Rico son los pioneros del género urbano en el mundo y en el Festival La Solar 2026 esto será más evidente que nunca.

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¿Qué es “La Solar”?

La Solar es un evento anual realizado en Medellín, Colombia; dónde la música urbana, electrónica y afrobeat son las protagonistas. Este festival es considerado como “el festival más caliente del planeta”, gracias a un line-up impecable con artistas nacionales e internacionales y el ambiente cálido que ‘la ciudad de la eterna primavera’ les regala a sus asistentes.

¿Quién fue el artista sorpresa de La Solar 2026?

A menos de un mes del evento, La Solar anunció que el artista sorpresa de la edición número 14 será Myke Towers. A través de una publicación en su cuenta oficial, el festival sorprendió al público al incluir al puertorriqueño en la programación del día.

¿Quién es Myke Towers?

Michael Anthony Torres Monge, conocido como Myke Towers, es un rapero, cantante y compositor nacido en Río Piedras, Puerto Rico. A sus 32 años, es considerado uno de los artistas más influyentes del género urbano en el mundo. Es reconocido por éxitos globales como “Piensan”, “LaLa”, “Adivino” con Bad Bunny, “Si se da” con Arcángel, entre otras.

¿Cuándo y dónde es el festival La Solar 2026?

Aunque este año hubo rumores de que La Solar sería trasladado al Complejo Deportivo Atanasio Girardot por cuestiones de capacidad, los productores del evento confirmaron que el festival “regresa a casa”, refiriéndose a el Parque Norte. Además, se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, teniendo una programación de más de 12 horas de música en vivo.

Mora, Álvaro Díaz y Yandel harán parte del cartel de La Solar 2026 (Fotos de AFP/ Javier Torres - Canal RCN - AFP/Arturo Holmes)

¿Cuáles artistas, aparte de Myke Towers, estarán en La Solar 2026?

El cartel estelar de La Solar 2026 está encabezado por:

Yandel

Mora

Danny Ocean

Álvaro Diaz

DJ Snake

Crudo Means Raw

Además de estos artistas, se encuentran algunos otros que también son reconocidos en la industria, como: Nanpa Básico, Kris R, Elena Rose, J Álvarez, DFZM, Aria Vega, entre otros.

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¿Cuándo fue la última vez que Myke Towers cantó en Colombia?

A pesar de ser un artista global reconocido, Myke Towers no tenía una presentación en Colombia desde el 2024, cuando tuvo en solitario en el Movistar Arena de Bogotá.