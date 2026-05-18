Myke Towers anunció su próximo concierto en Bogotá: ¿cuándo y dónde será?

Una de las voces más importantes de Puerto Rico visitará la capital colombiana, esta vez con “Trap Kings”, su gira mundial

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¿Por qué Myke Towers es tan reconocido?

Michael Anthony Torres Monge, conocido como Myke Towers, es un rapero, cantante y compositor nacido en Río Piedras, Puerto Rico. A sus 32 años, es considerado uno de los artistas más influyentes del género urbano en el mundo. En sus inicios, Myke se dedicaba al freestyle y al rap, llamando la atención de varias personas y formando una comunidad de seguidores.

Myke Towers es considerado uno de los artistas más importantes del género urbano (Foto de AFP/KEVIN WINTER)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Myke Towers en Bogotá?

Myke Towers anunció a Bogotá como una de las ciudades que hará parte de su gira internacional “Trap Kings”. El concierto se llevará a cabo el 22 de agosto del 2026 en el Coliseo MedPlus. Este evento promete ser uno de los más importantes del año en el género urbano.

Los asistentes al concierto podrán vivir una experiencia única gracias a que el lugar donde se presentará Myke es uno de los centros de eventos más tecnológicos y nuevos de la capital, donde hay un aforo de aproximadamente 24 mil asistentes.

¿Ya están a la venta las boletas del concierto de Myke Towers en Bogotá?

La venta de boletas para el concierto de Myke Towers en Bogotá inició el martes 19 de mayo a las 10:00 a. m. con la etapa de “Preventa Fans”. Una vez se agotaron las entradas disponibles y finalizó el tiempo establecido para esta fase, se continuó con el resto de etapas hasta agotar existencias.

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¿Cuándo fue el último concierto de Myke Towers en Bogotá?

El último concierto de Myke Towers en Bogotá fue el 09 de agosto del 2024 en el Movistar Arena, como parte de su gira “Vive La Tuya… No La Mía Tour”. Sin embargo, el puertorriqueño visitó Colombia hace poco, ya que estuvo presente, como el artista principal, en el Festival La Solar en Medellín; evento que se llevó a cabo el 02 de mayo en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Mike Towers?

Entre las canciones más exitosas de Myke Towers destacan “La Playa”, “Lala” y “Si Se Da”, esta última junto a Farruko, temas que lo consolidaron como una de las figuras más importantes del género urbano.