Monsieur Periné presenta “Aguaráchate” en España y celebra la libertad con su música

La agrupación colombiana sorprende al público europeo con “Aguaráchate”, un sencillo que invita al baile y a disfrutar sin ataduras.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Monsieur Periné
Monsieur Periné presenta “Aguaráchate”. Foto AFP

La cuarta edición del Vive Latino en Zaragoza fue el espacio donde Monsieur Periné reafirmó su lugar como una de las bandas más creativas del panorama latinoamericano.

Con un repertorio lleno de energía y un público entregado, la agrupación bogotana presentó su más reciente sencillo “Aguaráchate”, una propuesta que ya despierta conversación en la prensa musical.

Después de su paso por Aragón, continuaron con un concierto en Barcelona, en la Sala Razzmatazz, donde invitaron al artista español Carlos Sadness a compartir escenario en la interpretación de “Bailar contigo”.

¿Qué significa “Aguaráchate” de Monsieur Periné?

La palabra fue inventada por Catalina García, vocalista del grupo, como una manera de transformar la música en un espacio de juego y libertad. “Aguaráchate” simboliza la posibilidad de soltar preocupaciones y conectar con la alegría más simple, un recordatorio de que bailar y reír también son formas de resistencia cotidiana.

De un proceso colaborativo surgió una guaracha reinterpretada al estilo Periné: un ritmo veloz y carnavalesco fusionado con acordeón, violín, tuba y un ambiente electrónico que mezcla lo tropical con lo alternativo.

¿Cómo fue creado el videoclip de “Aguaráchate”?

El video oficial se grabó en Cali, ciudad natal de Catalina García, con locaciones en la Casa Viche. La propuesta visual apostó por el “realismo absurdo”, un universo donde lo cotidiano se mezcla con lo imposible.

La gira continúa este 11 de septiembre en Valencia, en la Sala Moon, y culminará el 12 en Madrid, en la Sala del Movistar Arena. Cada presentación se convierte en una celebración colectiva en la que el público vibra tanto con los éxitos anteriores como con esta nueva propuesta cargada de frescura.

El sencillo confirma la capacidad de la agrupación para reinventar géneros y crear experiencias sonoras donde tradición y modernidad conviven. En España, la recepción ha sido entusiasta, dejando claro que la música del grupo no conoce fronteras: es un puente hacia la libertad y la alegría compartida.

