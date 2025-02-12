Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miley Cyrus da el "sí, acepto" a Maxx Morando; así luce el lujoso anillo de compromiso

Miley Cyrus y Maxx Morando confirman su compromiso tras cuatro años de relación llena de romance.

Paola Canastero Prieto
Miley Cyrus luce su anillo y confirma su compromiso con Maxx Morando
Maxx Morando y Miley Cyrus confirman su compromiso. (Foto: AFP)

Miley Cyrus sorprendió a sus millones de seguidores cuando llegó a la alfombra roja del estreno de la nueva película de Avatar: Fuego y Ceniza con un impresionante anillo de diamantes, en el que confirmaba los rumores sobre su compromiso con el músico Maxx Morando.

¿Cómo fue el compromiso de Miley Cyrus y Maxx Morando?

La noticia fue confirmada posteriormente por medios estadounidenses como People y Page Six.

La cantante de 33 años y el baterista de 27 comenzaron su relación tras una cita a ciegas en 2021, organizada por amigos en común.

La pareja fue vinculada por primera vez en diciembre de ese mismo año, durante el especial navideño Miley’s New Year’s Eve Party en Miami.

Sin embargo, su primera aparición pública juntos ocurrió en 2023, durante un desfile de Versace en Los Ángeles.

El anillo de compromiso, diseñado por la joyera Jacquie Aiche, es una pieza a medida que incluye un diamante de corte cojín sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Cyrus lució la joya, convirtiéndola en el foco de las cámaras durante el estreno de la película.

La artista, conocida por mantener su vida privada, luego de varias polémicas con sus exparejas, en esta ocasión decidió compartir este momento con los medios y sus millones de seguidores.

¿Qué revela la historia de amor de Miley y Maxx sobre su relación?

En abril de 2022, la pareja confirmó oficialmente su romance durante un paseo por West Hollywood. Posteriormente, se mudaron juntos a Malibú, lejos de los paparazis.

Miley Cyrus reveló en anteriores entrevistas que la diferencia de edad de seis años entre ambos no ha sido un problema, asegurando que llevan una sólida relación.

Este será el segundo matrimonio de Miley, quien estuvo casada con Liam Hemsworth entre 2018 y 2020. El actor también rehízo su vida con la modelo Gabriella Brooks, con quien también se comprometió recientemente.

La historia de Miley y Maxx es un nuevo capítulo en la vida de la cantante quien ha estado siempre en medio del ojo del huracán tras protagonizar varias polémicas, ahora se prepara para una boda de ensueño con su actual pareja.

 

