Maluma reveló lo mucho que le teme a la muerte

El artista Maluma se sinceró con sus millones de seguidores sobre lo mucho que le tiene miedo a morirse.

El cantante Malumareveló a sus millones de fanáticos cuánto le teme a la muerte, causando diversas reacciones.

¿Qué dijo Maluma sobre la muerte?

El artista habló sobre el tema en su podcast "Las cosas como son", en el que señaló que siente su miedo a la muerte se dio desde niño tras crecer en un ambiente en el que no le era permitido hablar de eso.

"Yo en este momento me siento cag*do de pensar en la muerte, es algo que desde que me empezó la ansiedad yo estaba trabajándolo y es uno de los fondos de mi ansiedad, pensar en la muerte", expresó.

Indicó que, afortunadamente él nunca ha tenido pensamientos en los que quiera at*ntar contra él, pero aclaró que es por el mismo miedo que le tiene a morir.

¿Cómo ha cambiado el pensamiento de Maluma sobre la muerte tras ser padre?

El cantante mencionó que, ahora que es padre de su hija Isla, producto de su relación con Susana Gómez, suele ser más prudente, pues no quiere dejarla sola.

"Siempre he sido fanático de la adrenalina y nació París y es como si me hubieran quitado esa estrellita y siento que tengo que aprender a vivir de esa misma manera, aprendiendo a conocer mis límites, pero la única manera de afrontar ese miedo a la muerte es haciendo cosas", agregó.

El paisa añadió que, por mucho tiempo durante una de sus giras sentía que le iba a dar un ataque de pánico en medio de una de sus presentaciones y ahora entiende que si eso ocurriera no es algo grave.

"Las cosas no van a dejar de ser, la muerte va a seguir, los peligros existirán, los pensamientos vendrán, pero es cómo no hago parte de esto, cómo gestionarlo que es lo que me parece más difícil", comentó.

Tras su confesión, muchos se mostraron de acuerdo con él y señalaron lo mucho que admiran su sinceridad al respecto; además de agradecerles por mostrarse tan real en esos temas que no suelen hablarse tanto públicamente.

