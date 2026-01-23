Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto musical! Falleció reconocido artista tras batalla contra el cáncer: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de reconocido artista por batalla contra el cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido integrante de Scorpions que falleció? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido artista, quien dejó un importante legado a nivel internacional.

Además, el artista se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser uno de los integrantes de una de las agrupaciones más destacadas en el mundo del hard rock y heavy metal, la cual es: Scorpions.

¿Quién fue el reconocido integrante de Scorpions que falleció en las últimas horas?

El mundo del rock despide a una de sus figuras más representativas, quien fue Francis Buchholz, quien fue uno de los integrantes de Scorpions al ser bajista de la agrupación durante varios años, hasta 1992.

Falleció Francis Buchholz tras batalla contra el cáncer. | Foto: Freepik

La desafortunada noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial compartido por su esposa, Hella, quien afirmó que su Francis falleció el pasado jueves 22 de enero, expresando las siguientes palabras en el comunicado oficial:

“Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francisco falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor. Nuestros corazones están destrozados. A lo largo de su lucha contra el cáncer, nos quedamos a su lado, enfrentando todos los desafíos como familia, exactamente de la manera que él nos enseñó. Con amor y gratitud, Hella, Sebastian, Louisa y Marietta”, dice el comunicado oficial.

¿De qué falleció Francis Buchholz? | Foto: Freepik

¿Cuál fue la razón por la que falleció Francis Buchholz en las últimas horas?

Francis Buchholz, quien falleció a sus 71 años, causó gran preocupación por parte de sus seguidores durante varias semanas tras ser diagnosticado de cáncer, según lo confirmó su esposa Hella.

Ante el desafortunado hecho de la muerte de Francis por una larga batalla contra el cáncer, sus seguidores lo han recordado con cariño, en especial, por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Cabe destacar que Francis participó en varios de los momentos más importantes de Scorpions, pues hizo parte de álbumes como ‘Fly to the Rainbow’ y ‘Crazy World’.

Así también, Francis adquirió gran popularidad tras ser parte de una de las canciones más escuchadas por parte de la agrupación, las cuales son: ‘Wind of change’ y ‘Still Loving you’, las cuales se convirtieron en una de las piezas más populares por parte de los fanáticos de Scorpions.

