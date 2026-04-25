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Los Tigres del Norte anuncian un show en Bogotá con su emblemática música norteña: ¿cuándo y dónde?

Tras casi 6 décadas de trayectoria, la banda de música norteña más importante del mundo llega ala capital colombiana

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Los Tigres del Norte en Bogotá
Los Tigres del Norte anuncian un concierto en el Campín, en Bogotá (Foto de AFP/Kevin Winter)

La banda más importante de música norteña anuncia que hará un concierto en Bogotá, dónde habrá varias sorpresas.

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¿Por qué Los Tigres del Norte son tan reconocidos?

Los Tigres del Norte son reconocidos mundialmente como “Los Jefes de Jefes” debido a su alto impacto en la música regional mexicana, ya que, con una trayectoria de más de 50 años, han grabado más de 700 canciones y han ganado un total de 22 premios de alto prestigio, entre los que se encuentran: 7 Grammys y 15 Latin Grammys.

Fundados en Sinaloa, México, la banda ha logrado consolidarse como el máximo exponente de la música norteña al ser los primeros en introducir el género en escenarios internacionales.

Reconocimiento de Los Tigres del Norte
Los Tigres del Norte son el máximo exponente de la música regional mexicana en el mundo (Foto de AFP/Jaydee Lee)

¿Cuáles son las canciones más reconocidas de Los Tigres del Norte?

Con más de 5 décadas de carrera musical, la banda ha logrado consolidar varias de sus canciones como éxitos mundiales que, hasta el sol de hoy, siguen en los rankings de las plataformas YouTube. Algunos de sus sencillos más importantes son:

"La Puerta Negra", "La Mesa del Rincón", "Golpes en el Corazón", "Contrabando y Traición", “Ni parientes somos”, “Jefe de Jefes”, entre muchas otras

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá?

El concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá se llevará a cabo el sábado 07 de noviembre del 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Este show hace parte de su tour mundial “Los Tigres del Mundo”, que recorrerá ciudades en Estados Unidos, Puerto Rico, México y, por supuesto, Colombia.

¿Cuáles sorpresas tendrá el show de Los Tigres del Norte en Bogotá?

La banda no ha revelado muchos detalles acerca de las sorpresas que tendrá para su show en Bogotá; sin embargo, se sabe que será un concierto de más de 4 horas de un repertorio impecable además de la compañía de mariachis y el emblemático Ballet Folclórico de México.

Show de Los Tigres del Norte en Bogotá
Los mariachis harán parte del show de Los Tigres del Norte en Bogotá (Foto de FREEPIK)

¿Hace cuánto Los Tigres del Norte no hacían un concierto en Colombia?

Los Tigres del Norte han marcado con su música a miles de personas; entre ellas, los colombianos que pudieron disfrutar de los shows que ha hecho la banda en el país. El más reciente fue el 11 de diciembre del 2025 en Yopal, seguido por el del 13 de diciembre en Sogamoso.

Además de esas dos presentaciones, los “Jefes de Jefes” lograron agotar 3 fechas consecutivas en el Movistar Arena en Bogotá (12, 13 y 14 de septiembre del 2024), demostrando su éxito internacional.

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