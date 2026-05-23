Las leyendas del vallenato llegan a Bogotá en "Juntos de nuevo - Misión Campín" ¿De qué se trata?

Se acerca un gran concierto de vallenato en la capital colombiana que contará con las voces de algunas de las leyendas más importantes del género.

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¿Cuándo y dónde será el concierto “Juntos de Nuevo – Misión Campín”?

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el lugar que recibirá a las grandes voces del vallenato el próximo sábado 21 de noviembre del 2026. Una de las grandes misiones de este evento es lograr llenar el aforo completo del recinto de eventos más grande de Bogotá.

Anteriormente, se han realizado múltiples conciertos de vallenato en lugares más pequeños, los cuales han sido un total éxito. Sin embargo, esta vez, los organizadores del evento decidieron apostarle a un lugar más amplio, para que todos los amantes al vallenato puedan asistir y disfrutar del gran show.

El gran concierto vallenato "JUNTOS DE NUEVO – MISIÓN CAMPÍN” será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá (Foto de AFP/DANIEL MUNOZ)

¿Quiénes serán los artistas que estarán en el concierto “Juntos de Nuevo – Misión Campín”?

El concierto contará con algunas de las voces más reconocidas del género vallenato en Colombia. A pesar de que muchos de los artistas ya han compartido tarima en anteriores ocasiones, nunca dejan de sorprender al público con sus grandes puestas en escena. Algunos de los artistas confirmados para el evento son:

Alex Manga: Es reconocido por ser una de las voces más importantes del vallenato en Colombia, ya que hizo parte de importantes agrupaciones del género: “Los Diablitos”, quienes tienen exitosas canciones como “Hoja en Blanco” , “Busca un Confidente ”, “No voy a Llorar” , entre otras.

Es reconocido por ser una de las voces más importantes del vallenato en Colombia, ya que hizo parte de importantes agrupaciones del género: “Los Diablitos”, quienes tienen exitosas canciones como , ”, , entre otras. Nelson Velázquez: Reconocido por haber sido el vocalista principal dela agrupación “Los Inquietos Del Vallenato” en los años 90 y comienzos del 2000, interpretando importantes canciones como “Nunca Niegues Que Te Amo”, “Volver”,“Recuérdame”, entre otros.

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Además de esas grandes voces, el evento también contará con la participación de Hebert Vargas, Miguel Morales y Alex Martínez, quienes también se destacan por sus interpretaciones de vallenato romántico.

¿Cuáles son las agrupaciones confirmadas en el concierto de vallenato “Juntos de Nuevo – Misión Campín”?

Además de los artistas que se presentarán en solitario, en la programación del concierto también se encuentran algunos grupos vallenatos que han hecho historia en el género:

- Binomio de Oro: Una de las agrupaciones más reconocidas del vallenato en Colombia y Latinoamérica que, además, fue fundada por el reconocido Rafael Orozco. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha logrado algunas de las canciones más reconocidas del género, como: “Olvídala”, “Cómo Te Olvido”, “Solo Para Ti”, entre otras; además, estará presente su ex vocalista, Jean Carlos Centeno, interpretando algunas de ellas.

Jean Carlos Centeno, ex vocalista del Binomio de Oro, estará presente en el gran concierto de vallenato (Foto de AFP/Bryan Steffy)

- Los Gigantes del Vallenato: Una importante agrupación vallenata fundada en Medellín en los años 80 por Iván Cepeda. El grupo se volvió importante por su mezcla de vallenato tradicional con vallenato romántico, logrando hacer importantes canciones como “Acuérdate”, “Perdóname”, “Después del Adiós” y muchas más.

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Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 10:00 a.m., a través de la página oficial encargada de la boletería.