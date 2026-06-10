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¡Kris R vuelve a casa en su mejor momento! El artista anunció su próximo concierto en Medellín

El artista confesó que le emociona estrenar un nuevo escenario con su gran show y sus exitosas canciones.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Kris R regresa a los escenarios en Medellín
Kris R anunció su próximo concierto en Medellín (Foto de Prensa Canal RCN)

Kris R ha logrado consolidarse como uno de los artistas del género urbano más importante de los últimos años. A pesar de haber estado involucrado en ciertas polémicas, el cantante demostró su gran talento en la música.

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Kristian Rangel Betancur nació en Nueva York, Estados Unidos, el 12 de febrero del 2001, pero creció en Medellín, lugar donde también logró consolidar su carrera artística. El cantante empezó a hacer música cuando tenía apenas 15 años, en el 2016.

Los primeros lanzamientos de Kris R lo ayudaron a ganar reconocimiento dentro de la industria musical urbana paisa, gracias a la fuerte influencia que tiene este género en el trap. Con el paso de los años, se volvió una de las voces más fuertes del llamado “Trap de Medallo”.

Carrera y trayectoria de Kris R
Kris R es reconocido, actualmente, por ser una de las voces más importantes del género (Foto de Prensa Canal RCN)

El estilo de la música de Kris R es caracterizado por letras directas, sonidos callejeros y una estética muy ligada a Medellín; es por ello que, a los seguidores del artista les emocionó el anuncio de que volverá a hacer un show en la capital antioqueña.

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¿Cuándo y dónde será el próximo concierto de Kris R en Medellín?

El show de “La K”, como también es conocido Kris R, se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre del 2026. Una de las partes más sorpresivas del anuncio fue el lugar donde se presentará, ya que se trata de un escenario que todavía no se ha inaugurado: El DaviArena.

En la publicación donde reveló la noticia, Kris afirmó que presentarse en aquel lugar significa un sueño para él:

Gracias por hacerme el sueño real, esto es de ustedes (…) Vamos a estrenar esa arena en 'Medallo' por todo lo alto. Va a ser una locura

Se espera que Kris interprete algunas de sus canciones más reconocidas, como: “Las Piponas”, “Polos Opuestos”, “Ultra Complicdo”, “Aceite de Coco”, “Cariñitos y Flores”, entre muchas otras

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¿Por qué Kris R está en el mejor momento de su carrera?

En los últimos años, Kris R ha venido ganando un reconocimiento nacional e internacional gracias a una comunidad que lo ha seguido durante toda su carrera y que disfruta su música. La mayor representación de ello es el reciente sold out que hizo en el Movistar Arena en Bogotá para su show el próximo 23 de octubre.

Otro de los motivos para asegurar que Kris está en un ascenso sólido, son sus recientes colaboraciones con grandes artistas del género como Blessd, Ryan Castro, J Balvin, Myke Towers, entre otros.

Y por último, el gran auge de la relación de Kris R con la influenciadora Karina García, le ha ayudado al cantante a ganar reconocimiento en otras plataformas como TikTok y así ampliar su público.

Pareja actual de Kris R
Relación de Kris R y Karina García (Foto Prensa Canal RCN)
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