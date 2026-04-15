Julio Victoria llega al Planetario de Bogotá con 'Punto Cero': un proyecto instrumental

La música instrumental llegará a uno de los centros centro culturales más importantes de la capital para brindarle a los asistentes una experiencia diferente.

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¿Quién es Julio Victoria?

Julio Victoria es un destacado DJ y productor de música electrónica nacido en las montañas del Eje Cafetero colombiano, específicamente en Armenia.

Julio Victoria es un Dj y productor reconocido de la ciudad de Armenia (Foto de Freepik)

La carrera artística de Julio comenzó entre los años 2013 y 2014, cuando logró consolidarse con su participación en un sello discográfico alemán, además de su participación como DJ invitado del primer Boiler Room en Bogotá, en el 20215.

Uno de los diferenciales de las composiciones de Julio Victoria, es la incorporación de instrumentos que no son comunes en la electrónica, como el arpa, violines y contrabajos, generando una experiencia distinta en el público.

¿Cuáles son las composiciones más exitosas de Julio Victoria?

Entre los 4 álbumes de la autoría de Julio Victoria a lo largo de su carrera, se encuentran composiciones exitosas como: “Bogotá 5:35 AM – Honk Kong 6:35 PM” con Mr. Ho; “Separate Ways”, “Blue Lights”, “Regreso”, entre otras.

¿Cuándo y dónde será el show de Julio Victoria en Bogotá?

El concierto de Julio Victoria, en Bogotá, se llevará a cabo en el Planetario de Bogotá el 18 de abril del 2026, lugar donde, además, presentará su nuevo álbum titulado “Punto Cero”. El evento, “Julio Victoria Live Band”, se presenta com una experiencia inversiva que combina instrumentos con sonidos electrónica, razón por la que Julio asegura que

“Este nuevo trabajo marca un regreso al origen: una forma de volver sobre el camino recorrido para darle otra lectura desde el presente”

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¿De qué se trata “Punto Cero”, el nuevo álbum de Julio Victoria?

Tal como su nombre lo dice, Punto Cero es el regreso al origen de las composiciones de Julio Victoria. El álbum, que estará compuesto por 11 producciones que tienen relación entre sí, articulando el álbum y haciendo que la experiencia del público sea diferente a lo común.

El "Live-Band" hace parte del reconocimiento del DJ Julio Victoria (Foto de Freepik)

Julio Victoria logró desarrollar este proyecto gracias a su arduo trabajo durante años en escenarios de América, Europa y Asia, llegando a consolidad el formato “Live-Band” que lo caracteriza.