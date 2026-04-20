J Balvin a lo largo de su carrera se ha destacado por sus grandes shows y sus sorprendentes invitados y su más reciente tour, no fue la excepción

¿Cómo se llama el tour de J Balvin?

José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvín, es el cantante más importante actualmente en el reguetón en Colombia. A sus 40 años, Balvín es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial gracias a que ha ganado múltiples premios, incluyendo Billboard Music Awards, American Music Awards y Latin GRAMMYs.

Es gracias a ello que, en diciembre del 2025, J Balvín anunció su gira “Ciudad Primavera Tour 2026” en la que recorrería ciudades como Bogotá, Cali, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena.

J Balvin es, actalmente, el artista de reguetón más importante de Colombia (Foto de AFP/Julie SEBADELHA)

¿Cuáles son las fechas de la gira de J Balvín “Ciudad Primavera Tour 2026”

A la fecha, J Balvin ya ha recorrido 4 de las 7 ciudades en las que se presentará en su tour, entre ellas están: Cali, que fue el 21 de marzo; Pereira, el 28 de marzo; Cúcuta, el 11 de abril y Bucaramanga, el 18 de abril.

Aún así, las fechas y las ciudades que todavía faltan son: Barranquilla, el 01 de mayo; Valledupar, el 02 de mayo y Cartagena, el 09 de mayo.

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¿Quiénes han sido los invitados de J Balvín en el “Ciudad Primavera Tour 2026”?

Normalmente, los invitados de J Balvín en sus giras son artistas de su mismo género, por ejemplo, en Bogotá contó con la presencia de Cosculluela, Nicky Jam, Arcángel, De La Ghetto, entre otros. Sin embargo, en el reciente show de Bucaramanga, el paisa sorprendió al público al incluir a Jessi Uribe en su concierto.

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¿Quién es Jessi Uribe?

Jessi Uribe es un reconocido cantante nacido en Bucaramanga. Con más de 15 años de trayectoria, Jessi es considerado como uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia, ya que fue el primer artista en ser nominado a los Premios Latin GRAMMYs y ha internacionalizado el género regional mexicano desde Colombia.

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más importantes de Colombia (Foto de AFP/ GIORGIO VIERA)

¿Cómo fue el show de Jessi Uribe y J Balvin en Bucaramanga?

Frente a más de 30.000 personas, Jessi Uribe y J Balvín interpretaron canciones como “Sigo Extrañándote” de la autoría de Balvín, pero en versión cumbia; además de algunos otros como “Dulce Pecado” y “Coqueta” que fueron acompañados por mariachi, destacando la música popular colombiana.