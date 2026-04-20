Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe sorprendió al público al aparecer de sorpresa en un concierto de J Balvin en Bucaramanga

J Balvin y Jessi Uribe cantaron en el escenario al frente de más de 30.000 personas, interpretando temas como "Dulce Pecado"

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
J Balvin y Jessi Uribe cantan juntos en Bucarmanga
Jessi Uribe sorprendió al público al ser el invitado de J Balvin en su concierto en Bucaramanga (Fotos de Foto de Canal RCN y AFP/Jaime SALDARRIAGA)

J Balvin a lo largo de su carrera se ha destacado por sus grandes shows y sus sorprendentes invitados y su más reciente tour, no fue la excepción

¿Cómo se llama el tour de J Balvin?

José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvín, es el cantante más importante actualmente en el reguetón en Colombia. A sus 40 años, Balvín es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial gracias a que ha ganado múltiples premios, incluyendo Billboard Music Awards, American Music Awards y Latin GRAMMYs.

Es gracias a ello que, en diciembre del 2025, J Balvín anunció su gira “Ciudad Primavera Tour 2026” en la que recorrería ciudades como Bogotá, Cali, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena.

J Balvín anunció en el 2025 su tour por Colombia y Mexito
J Balvin es, actalmente, el artista de reguetón más importante de Colombia (Foto de AFP/Julie SEBADELHA)

¿Cuáles son las fechas de la gira de J Balvín “Ciudad Primavera Tour 2026”

A la fecha, J Balvin ya ha recorrido 4 de las 7 ciudades en las que se presentará en su tour, entre ellas están: Cali, que fue el 21 de marzo; Pereira, el 28 de marzo; Cúcuta, el 11 de abril y Bucaramanga, el 18 de abril.

Aún así, las fechas y las ciudades que todavía faltan son: Barranquilla, el 01 de mayo; Valledupar, el 02 de mayo y Cartagena, el 09 de mayo.

Artículos relacionados

¿Quiénes han sido los invitados de J Balvín en el “Ciudad Primavera Tour 2026”?

Normalmente, los invitados de J Balvín en sus giras son artistas de su mismo género, por ejemplo, en Bogotá contó con la presencia de Cosculluela, Nicky Jam, Arcángel, De La Ghetto, entre otros. Sin embargo, en el reciente show de Bucaramanga, el paisa sorprendió al público al incluir a Jessi Uribe en su concierto.

Artículos relacionados

¿Quién es Jessi Uribe?

Jessi Uribe es un reconocido cantante nacido en Bucaramanga. Con más de 15 años de trayectoria, Jessi es considerado como uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia, ya que fue el primer artista en ser nominado a los Premios Latin GRAMMYs y ha internacionalizado el género regional mexicano desde Colombia.

Jessi Uribe fue invitado a un concierto de J Balvín en Bucaramanga
Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más importantes de Colombia (Foto de AFP/ GIORGIO VIERA)

¿Cómo fue el show de Jessi Uribe y J Balvin en Bucaramanga?

Frente a más de 30.000 personas, Jessi Uribe y J Balvín interpretaron canciones como “Sigo Extrañándote” de la autoría de Balvín, pero en versión cumbia; además de algunos otros como “Dulce Pecado” y “Coqueta” que fueron acompañados por mariachi, destacando la música popular colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid se quiebra en tarima y fans lo relacionan con su ruptura amorosa Feid

Feid se quiebra en tarima y desata críticas contra Karol G | VIDEO

Feid se mostró afectado en concierto y redes lo relacionan con su ruptura con Karol G generando todo tipo de reacciones

¡Duelo en la música! Falleció reconocido en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista en hecho inesperado en su casa, ¿quién fue?

La música vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de famoso artista y la noticia se confirmó con dolorosa fotografía.

Luis Alfonso captó suceso en el cielo en video Yeison Jiménez

Luis Alfonso captó curioso suceso en el cielo y fans lo relacionan con Yeison Jiménez

Luis Alfonso grabó curioso suceso en el cielo durante grabación de video y fans lo catalogan como una señal divina.

Lo más superlike

Daniela Ospina rompe el silencio sobre el papel de su hija en su boda Daniela Ospina

Daniela Ospina revela por qué su hija Salomé la llevó al altar y conmueve en redes

Daniela Ospina explicó por qué su hija Salomé fue quien la llevó al altar en su boda generando emoción en redes

Isa Flow habló de la participación de Karina García. Karina García

Hija de Karina García tuvo inesperada reacción al juicio de La casa de los famosos Colombia; ¿qué dijo?

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?