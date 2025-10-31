Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin alista dos noches que quedarán en la historia de Colombia

J Balvin regresa a los escenarios colombianos con dos conciertos de gran formato en Medellín y Bogotá.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
J Balvin sorprende al quitarse la barba.
J Balvin en Colombia. (Foto de Jared C. Tilton/AFP)

J Balvin anunció su retorno a Colombia con un proyecto que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más relevantes del país en los últimos años.

Bajo el nombre de Ciudad Primavera, el artista presentará dos espectáculos en vivo: el primero en Medellín el 29 de noviembre de 2025 y el segundo en Bogotá el 13 de diciembre del mismo año.

Cada concierto estará diseñado como una celebración de su trayectoria, sus raíces y el impacto del género urbano en la cultura nacional.

J Balvin se presenta con Karol G en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella 2022
J Balvin brilló en la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Foto | Amy Sussman.

¿Qué propone Ciudad Primavera con J Balvin en Medellín?

La primera parada será en el Estadio Atanasio Girardot, escenario que lo vio triunfar hace seis años con su recordado concierto El Niño de Medellín.

En esta ocasión, el concepto se presenta bajo el sello Made in Medellín – Ciudad Primavera, una producción que busca resaltar la conexión del artista con la ciudad donde inició su carrera.

Más de 50 bailarines colombianos y un equipo creativo integrado por alrededor de 70 profesionales harán parte del show. La idea es que el público viva una experiencia sensorial completa, donde la música interactúe con elementos visuales, moda y tecnología.

Durante el concierto, el artista recorrerá sus principales éxitos, aquellos que lo llevaron a posicionarse en los listados internacionales y que hoy lo consolidan como uno de los referentes globales del género urbano.

¿Cómo será el concierto de J Balvin en Bogotá?

El segundo concierto se realizará en el Estadio El Campín bajo el concepto Made in Colombia – Ciudad Primavera. A diferencia de Medellín, esta presentación estará centrada en rendir homenaje a todo el territorio nacional y a la evolución del país dentro de la industria musical internacional.

J Balvin muestra su cambio de look y las redes estallan.
J Balvin se siente incómodo con su cambio de imagen. (Foto de Meg Oliphant/AFP)

Bogotá recibirá una puesta en escena diseñada para grandes formatos, con contenidos audiovisuales de alta definición, coreografías, escenografía interactiva y una narrativa que recorre los momentos más representativos de la carrera del artista. Será también una oportunidad para reforzar el vínculo con el público capitalino, que ha acompañado su crecimiento musical desde los inicios.

