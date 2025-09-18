Ian Escobar, Luisito Muñoz, Cristian Ahumada y Luna Llena presentan sus nuevos sencillos

¿ Qué propone Ian Escobar con “Vente pa’ acá”?

Desde Cartagena, Ian Escobar continúa afianzando su identidad artística con el lanzamiento de “Vente pa’ acá”. El tema es una invitación directa al encuentro, a la complicidad y a la celebración de los momentos auténticos.

Su propuesta mezcla sonidos urbanos, tropicales y pop, consolidando la versatilidad que lo caracteriza y que le ha permitido destacarse como una de las voces emergentes más atractivas en la música nacional. Escobar presenta un sencillo cargado de frescura, ideal para quienes buscan canciones ligeras y llenas de energía.

El tema marca un paso más en la consolidación de su carrera, con un mensaje que conecta de forma sencilla y clara con el público.

¿Cómo nace “Olvido Total” de Luisito Muñoz y Lajhos?

El reconocido intérprete de música popular Luisito Muñoz se une al talento de Lajhos para dar vida a “Olvido Total”, un sencillo que relata la dureza del abandono sentimental. La canción describe la historia de un hombre que enfrenta la frialdad de la indiferencia, cuando el amor se apaga de un solo lado.

Muñoz, quien ha logrado posicionarse como referente del género con éxitos que superan millones de reproducciones, aporta su potencia vocal, mientras que Lajhos añade frescura y un estilo renovador que conecta con públicos jóvenes.

La pieza se perfila como un himno para quienes han atravesado rupturas marcadas por la ausencia y la distancia emocional.

¿Qué ofrece Cristian Ahumada con “Qué Quieres”?

El cantautor Cristian Ahumada presenta “Qué Quieres”, una propuesta que mezcla la esencia del vallenato con elementos modernos. Su intención es llegar a nuevas audiencias sin perder la raíz de un género tradicional que sigue conquistando corazones.

El sencillo habla de las relaciones en tiempos de incertidumbre, donde se debate entre el compromiso y el juego. Con arreglos frescos y una producción vibrante, Ahumada refuerza su propósito de renovar el vallenato y darle un aire contemporáneo.

Además, el lanzamiento está acompañado de un videoclip que refuerza la narrativa emocional de la canción, ofreciendo un complemento audiovisual que conecta con el mensaje de su propuesta.

¿Qué trae la nueva versión de “Dos Mundos” de Luna Llena Salsa Band?

La agrupación bogotana Luna Llena Salsa Band regresa con una nueva entrega de “Dos Mundos”, esta vez en colaboración con la banda española La Sra. Tomasa y el colectivo Good Vice Crew. La propuesta suma beats contemporáneos y arreglos innovadores que enriquecen la esencia original del tema.

La producción contó con la dirección musical de Waldo Farela y la mezcla de Juan Carlos García, logrando un resultado que integra tradición y modernidad, características propias de la agrupación.

El sencillo hace parte del álbum Salséctrico, que se publicará en octubre en una edición especial en vinilo reciclado, un detalle que aporta un valor adicional para coleccionistas y refuerza el compromiso del grupo con la sostenibilidad y la innovación musical.