Hilary Duff lanza “Roommates”, el segundo sencillo de su nuevo álbum luck… or something

Hilary Duff presentó “Roommates”, segundo sencillo de su álbum luck… or something, disponible en plataformas digitales

Hilary Duff presentó “Roommates”, segundo sencillo de su álbum luck… or something
Hilary Duff emociona con el lanzamiento de “Roommates” / (Foto de AFP)

Hilary Duff continúa su actividad musical con un nuevo lanzamiento que hace parte de su próximo álbum de estudio. El estreno de “Roommates” se da en el contexto de una nueva etapa musical para Hilary Duff, quien combina su trayectoria como actriz con un regreso sostenido a la música pop.

¿Qué se sabe sobre “Roommates”, el nuevo sencillo de Hilary Duff?

“Roommates” es el segundo sencillo oficial del álbum ‘luck… or something’, el sexto trabajo de estudio de Hilary Duff, que se publicará el viernes 20 de febrero. La canción fue coescrita por la artista junto a Matthew Koma y Brian Phillips, quienes también participaron en la producción del tema.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y llegó acompañado de un video musical dirigido por Matty Peacock. De acuerdo con declaraciones de la propia Duff, la canción aborda reflexiones relacionadas con la vida cotidiana y los cambios personales que se presentan con el paso del tiempo.

¿Cómo es el álbum “Luck… or something” de Hilary Duff?

“Luck… or something” marca el regreso discográfico de Hilary Duff tras varios años sin publicar un álbum de estudio. El proyecto incluye el sencillo “Mature”, que fue presentado previamente y alcanzó millones de reproducciones globales durante su primera semana de lanzamiento.

Este lanzamiento se da en paralelo a las presentaciones en vivo de “Small Rooms, Big Nerves”, un tour por escenarios de Londres, Toronto, Nueva York y Los Ángeles, cuyas primeras fechas registraron una alta demanda de entradas desde su anuncio.

Hilary Duff estrena su álbum “Luck… or something” / (Foto de AFP)

Además, la cantante programó presentaciones especiales en Las Vegas para celebrar el lanzamiento del disco. En redes, los fans afirman que este material es signo de una continuidad en su exploración musical dentro del pop, sin desligarse de su identidad artística.

¿Cuál es la trayectoria de Hilary Duff?

La trayectoria de Hilary Duff, nacida el 28 de septiembre de 1987, es una de las más representativas del entretenimiento de los años 2000. Alcanzó notoriedad internacional con la serie Lizzie McGuire, que se consolidó como un referente televisivo de su época y dio paso a una exitosa etapa en el cine juvenil.

Hilary Duff sorprende en redes por su trayectoria musical / (Foto de AFP)

En la música, debutó con Metamorphosis en 2003, seguido por álbumes como Hilary Duff, Most Wanted y Dignity. Tras una etapa enfocada en la actuación, regresó a la televisión con series como Younger y How I Met Your Father.

Paralelamente, ha desarrollado proyectos empresariales y literarios, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento de manera constante.

Lo más superlike

