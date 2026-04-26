Fonseca conmovió con 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', su más reciente álbum

Un canto al amor, a la vida y a la identidad es lo que propone Fonseca en el lanzamiento del undécimo álbum de su carrera.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras comentario sobre su hija y Mariana: “primero muerta”

¿Quién es Fonseca y por qué es tan importante?

Juan Fernando Fonseca, conocido artísticamente como Fonseca, es un cantante y compositor nacido en Bogotá en 1979. Ha sido reconocido e importante en la música gracias a que ha logrado fusionar ritmos folclóricos con su género característico, el pop.

Además, Fonseca ha ganado varios Grammys Latinos, en total 9, consolidando su carrera con canciones icónicas y reconocidas como “Te Mando Flores”, “Eres Mi Sueño” y “Arroyito”.

Fonseca es uno de los artistas pop más reconocidos de Colombia. (Foto de AFP/Diego Cuevas)

¿Cuándo fue el lanzamiento del último álbum de Fonseca?

El último álbum de Fonseca, titulado “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, fue lanzado el 24 de abril del 2026 en todas las plataformas digitales. El disco incluye 12 canciones que hablan y describen los sentimientos más profundos del cantante.

¿Con cuáles artistas colaboró Fonseca en su último ábum ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’?

Fonseca se ha destacado a lo largo de su carrera por ser un artista versátil y reconocido entre sus colegas; es por ello que ha logrado múltiples colaboraciones que rápidamente se convirtieron en grandes éxitos como “Si Tú Me Quieres” con Juan Luis Guerra, “La Promesa” con Andrés Cepeda, “Con Dinero y Sin Dinero” con Grupo Niche, entre otras.

Sin embargo, en el caso específico de ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’, hubo nombres conocidos que llamaron la atención del público e impulsaron el éxito del álbum, entre los que se encuentran: Manuel Medrano, Rawayana, Nanpa Básico, Juanes y Rubén Blades.

Rubén Blades y Juanes fueron algunos artistas que hicieron parte del nuevo álbum de Fonseca (Fotos de AFP/Javier TORRES y AFP/Alejandro GONZALEZ)

Artículos relacionados La casa de los famosos Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia y hubo sanción para Alejando Estrada

¿De qué se trata el nuevo álbum de Fonseca?

‘Antes Que el Tiempo Se Vaya’ es un llamado a valorar lo que se tiene antes de que sea tarde. Según el artista, es su álbum más personal, ya que tiene como inspiración el amor, la identidad, la gratitud y el paso del tiempo. El nombre del proyecto también juega un papel importante dentro de la construcción del mismo, ya que Fonseca mencionó que: