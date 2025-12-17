Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
‘FLAKA’, la canción con la que The Prodigiez impulsan el urbano colombiano

‘FLAKA’ reúne a grandes artistas y consolida una nueva etapa del sonido urbano en Colombia.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
(Foto Freepik)

El panorama del género urbano en Colombia suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de ‘FLAKA’, una canción producida por el dúo antioqueño The Prodigiez que ha generado un amplio impacto desde su estreno.

El tema reúne a Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak en una colaboración que destaca por su alcance nacional y por la mezcla de sonidos que representan distintas regiones del país.

Maluma causa furor en su comunidad digital.
Maluma (Foto Mike Coppola/AFP)

En pocos días, la canción logró posicionarse como tendencia y abrir conversación sobre la evolución del afrobeats con identidad colombiana. Detrás del proyecto están J Cortés y Young Crunky, productores con una trayectoria consolidada dentro de la música urbana.

¿Qué propone ‘FLAKA’ dentro del sonido urbano colombiano?

La canción se construye a partir de una base de afrobeats combinada con elementos del urbano latino. Su estructura es sencilla y directa, lo que ha facilitado su circulación en plataformas digitales y redes sociales.

Las menciones a ciudades del Caribe colombiano y a escenarios asociados al verano refuerzan una identidad reconocible para el público local.

Hamilton logra un debut triunfal en los Premios Juventud
Hamilton. Crédito Ivan Achao

En cuanto a la letra, el tema gira en torno a la figura femenina, abordada desde un lenguaje cotidiano y cercano. El enfoque evita excesos y apuesta por una narrativa clara, lo que ha contribuido a que distintos públicos se identifiquen con la canción. Esta combinación entre ritmo y mensaje ha sido clave en su rápida aceptación.

La recepción también se ha visto reflejada en redes sociales, donde usuarios y creadores de contenido han destacado el tema como una representación del afrobeats hecho en Colombia. Esa percepción ha surgido de forma orgánica, impulsada por la mezcla de acentos y estilos que conviven en la canción.

¿Quiénes participan en ‘FLAKA’ y qué aporta cada artista?

Uno de los principales atractivos del proyecto es la diversidad de artistas involucrados. Maluma aporta su experiencia y proyección internacional, funcionando como un puente entre el mercado global y la escena local.

Kapo triunfa en los Premios Billboard 2025
Kapo. Foto AFP

Kapo, Hamilton y Zaider representan diferentes vertientes del afrocaribe y el urbano de calle, con estilos que se complementan sin competir entre sí. Maisak, por su parte, suma la perspectiva de una nueva generación de artistas que ha ganado reconocimiento en los últimos años.

Ese ensamblaje responde a la dirección de The Prodigiez, quienes han sido responsables de organizar el sonido y darle coherencia al proyecto.

