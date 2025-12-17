Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Martin Garrix regresa a Colombia, ¿cuándo?, y La Solar anuncia nueva sede para 2026, ¿dónde?

Con fechas confirmadas y una nueva sede, Martin Garrix y La Solar anuncian hitos clave para 2026.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Martin Garrix atraviesa una cirugía de urgencia mientras se encontraba en México
DJ Martin Garrix (Foto AFP: Rudy Carezzevoli).

La agenda de la música en vivo en Colombia para 2026 comienza a tomar forma con anuncios relevantes para el sector del entretenimiento.

Dos de los eventos más esperados del próximo año ya confirmaron detalles clave que impactan tanto a los asistentes como a la industria: el regreso del DJ internacional Martin Garrix con dos conciertos en el país y el cambio de sede del festival La Solar, que se prepara para una nueva etapa en Medellín.

Ambos anuncios reflejan el crecimiento sostenido del público local y la necesidad de escenarios con mayor capacidad y producción. Con fechas definidas y lugares confirmados, estos eventos se perfilan como referentes del calendario musical del próximo año.

¿Cuándo y dónde se presentará Martin Garrix en Bogotá?

El productor y DJ neerlandés Martin Garrix regresará a Colombia en diciembre de 2026 como parte de su gira por el continente americano.

Las presentaciones están programadas para el 4 de diciembre en Bogotá y el 5 de diciembre en Medellín, marcando su retorno tras el éxito de su última visita, cuando agotó entradas en tiempo récord.

Martin Garrix encendió las alarmas tras ser operado de urgencia en México
Martin Garrix. (Foto AFP: Jamie McCarthy).

El concierto en Bogotá se realizará en el Movistar Arena, uno de los principales escenarios cubiertos del país, mientras que la fecha en Medellín permitirá ampliar el alcance del espectáculo a otra de las ciudades con mayor consumo de música electrónica. La gira incluirá una producción actualizada, con un montaje técnico diseñado específicamente para esta nueva etapa del tour.

¿Por qué La Solar se traslada al Complejo Deportivo Atanasio Girardot?

En cuanto a La Solar, el festival anunció que su nueva sede será el Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Este cambio representa una decisión estratégica tras el crecimiento del evento en ediciones recientes.

El nuevo espacio ofrece mayor capacidad, mejores condiciones logísticas y la posibilidad de ampliar la experiencia para los asistentes.


El traslado no implica un cambio en el enfoque del festival, sino una adaptación a su evolución. La organización ha señalado que la nueva sede permitirá mejorar la circulación, la distribución de escenarios y la oferta de servicios, manteniendo la identidad que ha caracterizado a La Solar desde sus inicios.

Con estos anuncios, Colombia refuerza su posición como un destino relevante para grandes conciertos y festivales. La confirmación de fechas, sedes y formatos con suficiente anticipación permite al público planear su asistencia y a la industria seguir apostando por eventos de gran escala en el país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Camilo

Camilo Echeverry se sinceró sobre sus hijas: "es lo más frágil que tengo"

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad, la vulnerabilidad y el amor profundo que sienten por sus hijas.

Daddy Yankee sorprendió al revelar que no consume reguetón. Daddy Yankee

Daddy Yankee confiesa que no escucha reguetón y así se mantiene vigente

Daddy Yankee sorprendió al revelar que no consume reguetón y que confía en su representante para entender las tendencias musicales.

Cara Rodríguez y Beéle Beéle

Cara Rodríguez lanzó su primera canción, ¿se la dedicó a Beéle?: "yo sí lo di todo"

Cara Rodríguez abrió su corazón y conmovió a todos tras lanzar canción para Beéle.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo mostró su figura antes de cumplir 41 años Cristiano Ronaldo

Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

El jugador portugués se ha hecho viral tras demostrar su extraordinario estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Marcelo Cezán

Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Mujer se casó con inteligencia artificial Viral

¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?