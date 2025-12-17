Martin Garrix regresa a Colombia, ¿cuándo?, y La Solar anuncia nueva sede para 2026, ¿dónde?

La agenda de la música en vivo en Colombia para 2026 comienza a tomar forma con anuncios relevantes para el sector del entretenimiento.

Dos de los eventos más esperados del próximo año ya confirmaron detalles clave que impactan tanto a los asistentes como a la industria: el regreso del DJ internacional Martin Garrix con dos conciertos en el país y el cambio de sede del festival La Solar, que se prepara para una nueva etapa en Medellín.

Ambos anuncios reflejan el crecimiento sostenido del público local y la necesidad de escenarios con mayor capacidad y producción. Con fechas definidas y lugares confirmados, estos eventos se perfilan como referentes del calendario musical del próximo año.

¿Cuándo y dónde se presentará Martin Garrix en Bogotá?

El productor y DJ neerlandés Martin Garrix regresará a Colombia en diciembre de 2026 como parte de su gira por el continente americano.

Las presentaciones están programadas para el 4 de diciembre en Bogotá y el 5 de diciembre en Medellín, marcando su retorno tras el éxito de su última visita, cuando agotó entradas en tiempo récord.

Martin Garrix. (Foto AFP: Jamie McCarthy).

El concierto en Bogotá se realizará en el Movistar Arena, uno de los principales escenarios cubiertos del país, mientras que la fecha en Medellín permitirá ampliar el alcance del espectáculo a otra de las ciudades con mayor consumo de música electrónica. La gira incluirá una producción actualizada, con un montaje técnico diseñado específicamente para esta nueva etapa del tour.

¿Por qué La Solar se traslada al Complejo Deportivo Atanasio Girardot?

En cuanto a La Solar, el festival anunció que su nueva sede será el Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Este cambio representa una decisión estratégica tras el crecimiento del evento en ediciones recientes.

El nuevo espacio ofrece mayor capacidad, mejores condiciones logísticas y la posibilidad de ampliar la experiencia para los asistentes.



El traslado no implica un cambio en el enfoque del festival, sino una adaptación a su evolución. La organización ha señalado que la nueva sede permitirá mejorar la circulación, la distribución de escenarios y la oferta de servicios, manteniendo la identidad que ha caracterizado a La Solar desde sus inicios.

Con estos anuncios, Colombia refuerza su posición como un destino relevante para grandes conciertos y festivales. La confirmación de fechas, sedes y formatos con suficiente anticipación permite al público planear su asistencia y a la industria seguir apostando por eventos de gran escala en el país.