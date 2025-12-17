Festival de la Leyenda Vallenata confirma su programación musical para 2026, conoce detalles

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata dio a conocer de manera oficial la programación musical correspondiente a los días 1° y 2 de mayo de 2026, fechas clave dentro de la edición número 59 del evento.

Los conciertos se realizarán en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ y hacen parte de una versión especial que rendirá homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y a El Binomio de Oro de América, referentes históricos del vallenato colombiano.

El anuncio se produjo luego de la presentación del afiche oficial del festival, el cual destacó el legado de El Binomio de Oro y generó gran interés entre seguidores del género.

¿Qué artistas se presentarán el 1° de mayo en el Festival de la Leyenda Vallenata?

La programación del viernes 1° de mayo estará encabezada por Silvestre Dangond, quien llegará a Valledupar como parte del cierre de su gira ‘El último baile’.

Esta presentación ha sido anunciada como una de las más esperadas, teniendo en cuenta la respuesta del público a este tour y su significado dentro del vallenato contemporáneo.

Silvestre Dangond. Foto: AFP / Romain Maurice

Esa misma noche se presentará la Guayacán Orquesta, una de las agrupaciones más representativas de la salsa colombiana. El cartel del primer día se completa con Jean Carlos Centeno, reconocido por haber sido una de las voces principales de El Binomio de Oro de América.

¿Qué está programado para el 2 de mayo en el Festival de la Leyenda Vallenata?

El sábado 2 de mayo será uno de los momentos centrales del evento, ya que se realizará el homenaje principal a El Binomio de Oro de América y a su fundador, Israel Romero.

La agrupación tendrá una presentación especial dedicada a repasar canciones que marcaron a varias generaciones y que fueron clave en la expansión del vallenato a nivel nacional e internacional.

En esta misma jornada se presentará J Balvin, artista colombiano con amplia trayectoria internacional. Su participación responde a la línea del festival de integrar diferentes expresiones musicales, manteniendo como eje principal la identidad cultural del vallenato y su diálogo con otros sonidos actuales.

J Balvin sorprendió a sus fans con anuncio. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

El cierre de la noche estará a cargo de El Churo Díaz y Elder Dayán, dos exponentes del vallenato actual que representan la continuidad del género. Con su inclusión, la programación busca mostrar la vigencia del vallenato y su conexión con nuevas audiencias.