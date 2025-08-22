Festival Cordillera 2025 revela los horarios oficiales para la edición de este año

El Festival Cordillera 2025 reveló su programación oficial confirmando los horarios de su próxima edición, que se llevará a cabo el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar.

¿Qué artistas estarán en el Festival Cordillera 2025?

El cartel de este año reúne a más de 40 propuestas musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Carlos Vives, ícono del vallenato contemporáneo.

Rubén Blades junto a Roberto Delgado Big Band, con lo mejor de la salsa panameña.

Fito Páez y Serú Girán, leyendas del rock argentino.

Miguel Bosé y UB40, representantes de la balada y el reggae internacional.

Zoé, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó y Belanova, exponentes del pop y el rock latino.

Además, el festival dará espacio a nuevas generaciones con propuestas como Silvana Estrada, Peces Raros, Dromedarios Mágicos y Velandia y La Tigra, reflejando la diversidad de géneros presentes en la región.

¿Cómo están organizados los horarios del Festival Cordillera 2025?

El evento tendrá dos jornadas principales en el Parque Simón Bolívar:

Sábado 13 de septiembre: presentaciones de Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, UB40 con Ali Campbell, Zoé, Orishas y Silvana Estrada.

presentaciones de Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades, UB40 con Ali Campbell, Zoé, Orishas y Silvana Estrada. Domingo 14 de septiembre: shows de Fito Páez, Paulo Londra, Serú Girán, Los Bunkers Unplugged, Belanova, Ximena Sariñana y Los Auténticos Decadentes.

Estos son los invitados del Festival Cordillera 2025 / (Fotos de AFP)

La edición pasada del evento reunió a más de 75.000 asistentes, con casi 29.000 personas provenientes de otras ciudades y países. Para este año, se espera que las cifras sean mayores y que los participantes puedan disfrutar de una experiencia cultural que mezcla múltiples géneros y los sonidos tradicionales latinoamericanos.

¿Quién estará a cargo del recital inaugural en el Festival Cordillera 2025?

El inicio oficial del Festival Cordillera estará a cargo de Fito Páez, quien se presentará el 12 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, un día antes de las jornadas principales en el Parque Simón Bolívar.

Fito Páez, encargado del recital inaugural del Festival Cordillera / (Foto de AFP)

El artista argentino ofrecerá un recital en formato de piano solo, en el que interpretará un repertorio que, según los promotores, recoge “himnos eternos que nos llegan al corazón”. Esta presentación fue definida por los organizadores como “la gran antesala de la Cordillera”, subrayando su exclusividad en uno de los recintos culturales más importantes de la ciudad.

El Festival Cordillera 2025 se proyecta como un espacio que conecta generaciones y géneros sonoros, integrando propuestas de rock, ska, pop, salsa, vallenato y reggae en una celebración cultural de gran escala. Los asistentes ya pueden consultar los horarios completos en las plataformas oficiales y planificar su experiencia para septiembre en Bogotá.