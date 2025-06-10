Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Este es el álbum de Shakira que cambió para siempre la historia del pop latino

Pies Descalzos cumple 30 años y recuerda el inicio de una era que llevó a Shakira de Colombia al estrellato internacional.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje
Shakira rinde homenaje a su padre con emotivo mensaje / (Foto de AFP)

El 6 de octubre de 1995 llegó a las tiendas un disco que transformó el panorama del pop en español. “Pies Descalzos”, el tercer proyecto de Shakira pero el primero con verdadera proyección internacional, se convirtió en el punto de partida de una carrera que hoy la sitúa como una de las artistas más influyentes del mundo.

Shakira decidió combinar pop y rock con matices latinos, logrando un sonido fresco que la diferenciaba de todo lo existente.

Además de la innovación sonora, destacó la honestidad en sus letras. La barranquillera escribió los once temas que conforman el álbum, demostrando que, más allá de su voz, tenía una capacidad lírica capaz de retratar emociones y problemáticas sociales.

Artículos relacionados

¿Qué canciones de “Pies Descalzos” se volvieron himnos?

De este trabajo discográfico surgieron temas que pronto se convirtieron en clásicos del pop latino. “Estoy Aquí” funcionó como carta de presentación, y “Antología”, por su parte, se consolidó como una de las baladas más queridas en español, gracias a su tono nostálgico y su sencillez poética.

Camarógrafo de Shakira sufre caída en vivo.
(Foto AFP)

Otros temas como “Dónde Estás Corazón”, “Se Quiere, Se Mata” o “Pies Descalzos, Sueños Blancos” ofrecieron variedad temática y confirmaron la versatilidad de Shakira como compositora.

Tres décadas después, acumula certificaciones que lo avalan como un fenómeno: siete veces diamante en ventas físicas y doble platino en streams dentro de su mercado natal.

Artículos relacionados

¿Cuál es el legado de “Pies Descalzos” a 30 años de su estreno?

El impacto del disco no se limita a los números. “Pies Descalzos” abrió la puerta para que artistas colombianos alcanzaran reconocimiento global y demostró que el pop latino podía tener la misma fuerza que las producciones anglosajonas.

Shakira y sus hijos visitaron la casa azul de Frida Kahlo en CDMX
Fans descubren a Shakira visitando la casa azul de Frida Kahlo con sus hijos. (Foto: AFP)

Shakira, con apenas 18 años, se convirtió en un símbolo de autenticidad, escribiendo y cantando con un estilo que rompía moldes.

Hoy, 30 años después, este álbum sigue siendo un referente cultural. Sus canciones forman parte del repertorio emocional de millones de seguidores.

De cara a la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, los seguidores ya especulan con la posibilidad de escuchar en vivo esas melodías que marcaron un punto de quiebre en la historia del pop latino.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show Ana del Castillo

Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show: su reacción sorprendió a todos

Ana del Castillo fue tendencia por su reacción ante un incidente previo a una de sus presentaciones más esperadas.

Hermana y mánager sobre Zion Talento internacional

Mánager y hermana de Zion revelaron cuál fue el accidente que tuvo y cómo está de salud

Detalles del accidente que sufrió el artista Zion y cómo se encuentra tras su hospitalización.

Ryan Castro anuncia las primeras fechas de su gira mundial Ryan Castro

Ryan Castro rompió el silencio y envió un mensaje a sus seguidoras "pelinegras"

Tras la polémica por su letra sobre mujeres rubias, Ryan Castro rompió el silencio y anunció un nuevo tema dedicado a las pelinegras.

Lo más superlike

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Se viralizó la foto que habría destapado la polémica entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

¡Sorpresivo! Así fue el anuncio de Andrea Valdiri previo a 'Stream Fighters 4'

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar