Este es el álbum de Shakira que cambió para siempre la historia del pop latino

El 6 de octubre de 1995 llegó a las tiendas un disco que transformó el panorama del pop en español. “Pies Descalzos”, el tercer proyecto de Shakira pero el primero con verdadera proyección internacional, se convirtió en el punto de partida de una carrera que hoy la sitúa como una de las artistas más influyentes del mundo.

Shakira decidió combinar pop y rock con matices latinos, logrando un sonido fresco que la diferenciaba de todo lo existente.

Además de la innovación sonora, destacó la honestidad en sus letras. La barranquillera escribió los once temas que conforman el álbum, demostrando que, más allá de su voz, tenía una capacidad lírica capaz de retratar emociones y problemáticas sociales.

¿Qué canciones de “Pies Descalzos” se volvieron himnos?

De este trabajo discográfico surgieron temas que pronto se convirtieron en clásicos del pop latino. “Estoy Aquí” funcionó como carta de presentación, y “Antología”, por su parte, se consolidó como una de las baladas más queridas en español, gracias a su tono nostálgico y su sencillez poética.

Otros temas como “Dónde Estás Corazón”, “Se Quiere, Se Mata” o “Pies Descalzos, Sueños Blancos” ofrecieron variedad temática y confirmaron la versatilidad de Shakira como compositora.

Tres décadas después, acumula certificaciones que lo avalan como un fenómeno: siete veces diamante en ventas físicas y doble platino en streams dentro de su mercado natal.

¿Cuál es el legado de “Pies Descalzos” a 30 años de su estreno?

El impacto del disco no se limita a los números. “Pies Descalzos” abrió la puerta para que artistas colombianos alcanzaran reconocimiento global y demostró que el pop latino podía tener la misma fuerza que las producciones anglosajonas.

Shakira, con apenas 18 años, se convirtió en un símbolo de autenticidad, escribiendo y cantando con un estilo que rompía moldes.

Hoy, 30 años después, este álbum sigue siendo un referente cultural. Sus canciones forman parte del repertorio emocional de millones de seguidores.

De cara a la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, los seguidores ya especulan con la posibilidad de escuchar en vivo esas melodías que marcaron un punto de quiebre en la historia del pop latino.