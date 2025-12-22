Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

EN VIDEO: Julieta Venegas sufre un lapsus en vivo durante el concierto de Bad Bunny en México

Julieta Venegas protagonizó un lapsus en vivo en México junto a Bad Bunny, dejando a los asistentes desconcertados.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Julieta Venegas sufre lapsus.
Julieta Venegas sufre lapsus en el concierto de Bad Bunny. (Foto de Julieta Venegas - Sandy Huffaker/AFP) (Foto de Bad Bunny - Giorgio Viera/AFP)

Durante el concierto de Bad Bunny en México, la cantante Julieta Venegas sufrió un lapsus en vivo.

Julieta Venegas tiene percance.
Julieta Venegas tiene percance al interpretar "Ojitos Lindos" junto a Bad Bunny. (Foto de Julieta Venegas - Giorgio Viera/AFP) (Foto de Bad Bunny - Kevin Winter/AFP)

Artículos relacionados

El momento se hizo viral rápidamente debido a que no es algo común en la artista.

¿Qué le pasó a Julieta Venegas en el concierto de Bad Bunny?

Bad Bunny invitó a Julieta para que lo acompañara a cantar el tema “Ojitos Lindos”, pero durante la presentación la cantante cometió varias equivocaciones con la letra de la canción, lo que generó confusión entre los asistentes.

Aunque intentó seguir la interpretación, fue evidente el tropiezo. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto.

Artículos relacionados

La audiencia, que esperaba una interpretación impecable, se mostró sorprendida por los errores de la cantante.

Sin embargo, la mayoría reaccionó con empatía y aplausos, reconociendo su esfuerzo por continuar la canción a pesar de las equivocaciones.

En redes sociales, el episodio generó un debate: algunos señalaron que fue un descuido imperdonable, mientras otros defendieron a Julieta, recordando su trayectoria y el hecho de que los lapsus son parte de la naturaleza de los espectáculos en vivo.

La presencia de J Balvin fue otro de los puntos altos de la noche. Su llegada al escenario junto a Bad Bunny sorprendió a los asistentes, quienes no esperaban verlos compartir nuevamente después de meses de distancia.

La interpretación conjunta fue recibida con euforia, marcando lo que muchos consideran un gesto de reconciliación entre dos de los artistas más influyentes del género urbano.

Este encuentro dejó claro que, más allá de las diferencias, la música sigue siendo un puente capaz de unir a figuras que han marcado la industria.

La aparición de Balvin no solo fue un golpe de efecto para el espectáculo, sino también un mensaje de que las tensiones pueden transformarse en oportunidades.

¿Por qué estaban distanciados J Balvin y Bad Bunny?

El vínculo entre Balvin y el conejo malo estaba roto desde hacía meses porque supuestamente, en 2023, Bad Bunny le habría lanzado una indirecta a Balvin en una de sus canciones del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, ocasionando que la amistad se fragmentara.

Artículos relacionados

El lapsus de Julieta Venegas y la sorpresiva participación de J Balvin hicieron que la noche quedara grabada en la memoria de los asistentes.

El lapsus de Julieta Venegas, lejos de opacar su trayectoria, recordó que incluso los artistas más experimentados pueden vivir momentos inesperados en el escenario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Tumba con flores. Diomedes Díaz

Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

Tras cumplirse el aniversario de su muerte, recientemente se presentó la nueva imagen de este lugar tan concurrido por sus seguidores.

Los memes tras la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin J Balvin

Los mejores memes de Bad Bunny y J Balvin tras su histórica reconciliación en México

La histórica reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en CDMX se volvió viral dejando múltiples memes y reacciones.

Tini Stoessel, ‘FUTTTURA’ Tini Stoessel

Tini Stoessel agradeció en medio de un concierto a la ruptura que cambió su vida

En medio de su gira Futttura, Tini Stoessel se abrió ante su público y confesó cómo una ruptura amorosa la transformó.

Lo más superlike

Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025. Jorge Rausch

Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Rausch compartió fotografías con las que hizo el sorpresivo anuncio.

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

Inter Miami y Atlético Nacional se enfrentarán en Medellín Viral

El Partido de la Historia: un evento que enfrentará al Inter Miami contra el Atlético Nacional

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn