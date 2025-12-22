EN VIDEO: Julieta Venegas sufre un lapsus en vivo durante el concierto de Bad Bunny en México

Durante el concierto de Bad Bunny en México, la cantante Julieta Venegas sufrió un lapsus en vivo.

Julieta Venegas tiene percance al interpretar "Ojitos Lindos" junto a Bad Bunny. (Foto de Julieta Venegas - Giorgio Viera/AFP) (Foto de Bad Bunny - Kevin Winter/AFP)

El momento se hizo viral rápidamente debido a que no es algo común en la artista.

¿Qué le pasó a Julieta Venegas en el concierto de Bad Bunny?

Bad Bunny invitó a Julieta para que lo acompañara a cantar el tema “Ojitos Lindos”, pero durante la presentación la cantante cometió varias equivocaciones con la letra de la canción, lo que generó confusión entre los asistentes.

Aunque intentó seguir la interpretación, fue evidente el tropiezo. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto.

La audiencia, que esperaba una interpretación impecable, se mostró sorprendida por los errores de la cantante.

Sin embargo, la mayoría reaccionó con empatía y aplausos, reconociendo su esfuerzo por continuar la canción a pesar de las equivocaciones.

En redes sociales, el episodio generó un debate: algunos señalaron que fue un descuido imperdonable, mientras otros defendieron a Julieta, recordando su trayectoria y el hecho de que los lapsus son parte de la naturaleza de los espectáculos en vivo.

La presencia de J Balvin fue otro de los puntos altos de la noche. Su llegada al escenario junto a Bad Bunny sorprendió a los asistentes, quienes no esperaban verlos compartir nuevamente después de meses de distancia.

La interpretación conjunta fue recibida con euforia, marcando lo que muchos consideran un gesto de reconciliación entre dos de los artistas más influyentes del género urbano.

Este encuentro dejó claro que, más allá de las diferencias, la música sigue siendo un puente capaz de unir a figuras que han marcado la industria.

La aparición de Balvin no solo fue un golpe de efecto para el espectáculo, sino también un mensaje de que las tensiones pueden transformarse en oportunidades.

¿Por qué estaban distanciados J Balvin y Bad Bunny?

El vínculo entre Balvin y el conejo malo estaba roto desde hacía meses porque supuestamente, en 2023, Bad Bunny le habría lanzado una indirecta a Balvin en una de sus canciones del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, ocasionando que la amistad se fragmentara.

El lapsus de Julieta Venegas y la sorpresiva participación de J Balvin hicieron que la noche quedara grabada en la memoria de los asistentes.

El lapsus de Julieta Venegas, lejos de opacar su trayectoria, recordó que incluso los artistas más experimentados pueden vivir momentos inesperados en el escenario.