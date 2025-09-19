Elkno presenta “Quererte en serio”, un nuevo capítulo en su carrera musical

Alejandro Cano González, conocido artísticamente como Elkno, sigue escalando posiciones en la música urbana. En entrevista con SuperLike.com, el cantante de Medellín presentó Quererte en serio, su nuevo.

Tras éxitos como Comerte a besos remix junto a Ryan Castro y Blessd, y Miedo al amor con Miguel Bueno, el artista apuesta por un sonido cargado de frescura y un mensaje que desafía a arriesgarse por un amor auténtico.

¿Qué transmite Elkno con “Quererte en serio”?

El tema llega como una declaración directa: amar sin titubeos y entregarse por completo. Con una base de afrobeats, Quererte en serio combina ritmo envolvente con una letra que interpela al oyente con la pregunta: “¿Te vas a ir o te vas a quedar?”. Para Elkno, no hay espacio para los grises en el amor: o se entrega todo, o no se entrega nada.

En la entrevista con SuperLike.com, el artista resaltó que el sencillo busca hablar con honestidad desde el corazón. Frases como “Si vas a venir, deja tu pasado en la puerta” muestran la intención de narrar relaciones donde la sinceridad es el único camino posible.

¿Quién es Elkno y cómo ha evolucionado su trayectoria?

Elkno no es un recién llegado a la industria. Con más de seis años de carrera, ha construido un nombre propio gracias a su versatilidad como cantante y compositor.

Su salto a la popularidad llegó en 2024 con Comerte a besos, canción que se viralizó en TikTok e Instagram y que superó los 10 millones de reproducciones. El remix con Ryan Castro y Blessd consolidó su presencia en listados de tendencias en varios países.

Además de su faceta en la música urbana, también ha destacado como compositor de temas populares interpretados por Jhon Alex Castaño y Julián Daza. Esta doble faceta le ha permitido conectar con públicos distintos y ampliar su alcance en la industria.

Quererte en serio es, entonces, mucho más que un lanzamiento: es un manifiesto artístico que reafirma a Elkno como una de las voces emergentes con mayor proyección en la escena urbana de Latinoamérica.