Artistas colombianos celebran nominaciones al Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy y Colombia volvió a ser protagonista.

¿Qué nominaciones al Latin Grammy reciben Silvestre Dangond y Karen Lizarazo?

Silvestre Dangond, tres veces ganador del Latin Grammy, vuelve a estar en competencia en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con El Último Baile, disco grabado junto a Juancho de la Espriella.

Este proyecto, además de convertirse en la base de una de las giras más exitosas del 2025, reafirma su rol como embajador del vallenato en escenarios internacionales.

Silvestre Dangond: nuevo récord musical. Foto AFP

Karen Lizarazo, conocida como La Patrona del Vallenato, también celebra en la misma edición con su álbum De Amor Nadie Se Muere. La producción de 12 temas refleja su evolución artística y una narrativa cargada de experiencias personales. Con esta candidatura, se posiciona como una de las voces femeninas más representativas del género.

Karen Lizarazo foto Canal RCN

¿Cómo destacan Morat y Fonseca en los Latin Grammy 2025?

La agrupación Morat suma un hito a su carrera con la nominación en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock por Ya Es Mañana. El disco, publicado en mayo, fusiona pop con guitarras y letras introspectivas, logrando reconocimiento de la crítica y conexión con millones de oyentes. Además, Billboard lo incluyó entre los mejores álbumes latinos del año.

Morat presenta ‘Ya es mañana’. Foto Cortesía Paola España Comunicaciones

Fonseca, por su parte, celebra dos candidaturas en Canción Tropical del Año gracias a Nunca Me Fui junto a Rubén Blades y Venga Lo Que Venga con Rawayana. Ambas colaboraciones demuestran su capacidad de tender puentes generacionales y estilísticos dentro de la música latina.

FOTO AFP

¿Qué otros proyectos colombianos compiten en los Latin Grammy 2025?

Monsieur Periné, junto al grupo nariñense Bejuco, recibió nominación en la nueva categoría Mejor Canción de Raíces con Jardín del Paraíso. Con este reconocimiento, la banda suma un nuevo capítulo a una trayectoria que ya incluye dos Latin Grammy y varias candidaturas en años anteriores.

Monsieur Periné presenta “Aguaráchate”. Foto AFP

El sello Gaira Música Local, junto a Ojo por Ojo y Codiscos, celebra la nominación en Mejor Álbum de Música Infantil con Los Nuevos Canticuentos: Para Los Niños de Ayer, de Hoy y de Siempre.

Este trabajo colectivo reúne a más de 80 artistas y rinde homenaje a un clásico de la infancia en Colombia, además de destinar sus ingresos a proyectos sociales liderados por Carlos Vives.

Carlos Vives es dueño de uno de los restaurantes más importantes de Bogotá. (Foto Mindy Small / Getty Images via AFP)

Asimismo, Maluma figura en dos apartados: Mejor Canción Urbana con Cosas Pendientes y Mejor Canción Regional Mexicana con Si Tú Me Vieras, a dúo con Carín León.