EDC Colombia: estas son las fechas oficiales de la primera edición del festival

Por primera vez, Colombia será el escenario de uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo: El EDC (Electric Daisy Carnival), el cual trae ritmos como EDM, House, Techno, entre otros.

¿Dónde nació el “Electric Daisy Carnival” (EDC)?

La primera edición del EDC nació en Los Ángeles, California, en 1997. El concepto original del “Electric Daisy Carnival” era una celebtración de la cultura rave y música electrónica en entornos alternativos; actualmente, la sede principal del festival es en Las Vegas, Nevada, desde el 2011.

El festival EDC se celebrará en Medellín en el 2026 (Freepik)

¿Por qué el “Electric Daisy Carnival” (EDC) es tan importante?

El EDC es uno de los festivales de música más importantes del mundo, reconocido, incluso, como el más grande de Norteamérica, compitiendo directamente con el Tomorrowland (el actual evento de música electrónica más grande del mundo).

El “Electric Daisy Carnival” es reconocido por su enfoque en atracciones de feria, su producción LED nocturna e incluso su enfoque en ser un ‘rave’; atrayendo así a más de 525.000 asistentes en un fin de semana.

El festival más importante de música electrónica en Norteamérica, este año será en Colombia (Freepik)

¿En qué otros países se ha realizado el EDC, aparte de Estados Unidos?

El festival EDC le apuesta a ser novedoso con su reconocimiento a nivel mundial y la buena elección de sedes para el evento; es por ello que, los productores han realizado ediciones en Brasil, Japón, India, Corea del Sur, Reino Unido y Puerto Rico.

De hecho, el pasado 21, 22 y 23 de marzo, el EDC estuvo presente en México, ampliando así su lista e incluyendo otros países de América.

“Estamos comprometidos con hacer crecer esta comunidad global y compartir la magia de EDC con el mundo. Elegir una nueva ubicación para EDC nunca es algo al azar. Todo se reduce a unos cuantos factores clave”

explicó Pasquale Rotella, fundador y CEO de Insomniac, la compañía detrás de la producción del festival.

¿Cuándo y dónde es el “Electric Daisy Carnival” (EDC) en Colombia?

A través de un post de Instagram, Insomniac anunció que lugar seleccionado para vivir esta fiesta electrónica fue Medellín, Colombia; más específicamente en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot los días 10 y 11 de octubre del 2026.